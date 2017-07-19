T. Rowe Price: asset allocation, opportunita' nelle small cap e nei bond in valuta locale - PAROLA AL MERCATO

di Tim Murray* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - L'economia sta viaggiando a due velocita', con i settori legati all'intelligenza artificiale in forte espansione, mentre altri segmenti sono in ritardo, in particolare quello manifatturiero. L'espansione fiscale sta appena iniziando a dare i suoi frutti, il che stimolera' ulteriormente la spesa per l'IA. La priorita' data dall'amministrazione Trump alla deregolamentazione dovrebbe spingere l'economia complessiva verso una crescita sana nel 2026. Considerando le diverse asset class, le valutazioni sembrano quasi ovunque elevate, offuscando le prospettive.

Inflazione: rischio sottopeso delle obbligazioni Sebbene la politica fiscale espansiva, compresi gli incentivi fiscali per le spese in conto capitale, sosterra' la crescita, molte delle politiche dell'amministrazione USA sono anche inflazionistiche. Tra queste figurano la restrizione dell'immigrazione e l'imposizione di dazi doganali. Sia che l'inflazione rimanga vicina al 3% - al di sopra del tasso obiettivo della Fed - o che acceleri nel 2026, essa erodera' il valore delle obbligazioni, portandoci a preferire le azioni al reddito fisso.

Azioni internazionali e small cap, le piu' vantaggiose Confrontando le prospettive per i titoli azionari internazionali e statunitensi, vediamo piu' spazio di crescita per i primi, in particolare quelli che stanno recuperando terreno rispetto agli Stati Uniti nei settori legati all'intelligenza artificiale. Inoltre, il governo cinese sembra impegnato a sostenere l'innovazione nell'IA e in altre tecnologie per compensare il rallentamento economico e l'aumento della disoccupazione causati dalla grave crisi immobiliare del Paese.

Sebbene lo stimolo fiscale USA sia considerevole, il passaggio a politiche espansive al di fuori degli Stati Uniti, in particolare in Germania, e' stato piu' accentuato e, quindi, prevediamo che avra' un impatto relativo maggiore.

Anche la Bce, la Banca d'Inghilterra e molte banche centrali dei mercati emergenti hanno allentato la politica monetaria in misura molto maggiore rispetto alla Fed, fornendo un ulteriore sostegno alle azioni internazionali.

*Capital Markets Strategist, T. Rowe Price.

