Swisscanto AM: continua il vento favorevole per le azioni - PAROLA AL MERCATO

di Stefano Zoffoli* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - Fondamentali solidi nonostante le valutazioni elevate Le valutazioni azionarie hanno nuovamente registrato una decisa tendenza al rialzo. Negli Stati Uniti, il rapporto prezzo/utili attesi (P/E ratio) e' tornato sopra 22, piu' di due deviazioni standard sopra la sua media di lungo termine.

Questo vuol dire che molti indici azionari non sono valutati in modo interessante. Comunque, finche' gli utili delle aziende continuano a crescere bene, questo non dovrebbe essere un problema. La stagione degli utili del secondo trimestre e' gia' iniziata e, nonostante qualche eccezione, la maggior parte delle aziende ha finora sorpreso in positivo. Le banche e i titoli tecnologici hanno ancora una volta registrato performance particolarmente buone. Ci aspettiamo che le previsioni inizialmente piuttosto moderate degli analisti (4% di crescita degli utili negli Stati Uniti e 0% in Europa) siano alla fine superate in modo significativo. Questo e' positivo per i mercati azionari e potrebbe compensare la stagionalita' altrimenti piuttosto debole del mese di agosto.

Nessun eccesso di euforia nonostante i massimi storici I nostri indicatori su sentiment e posizionamento solitamente invitano alla cautela dopo un forte rialzo. Diversi nostri indicatori attualmente si trovano pero' in territorio neutro e abbiamo ricevuto solo segnali di vendita isolati. Un segnale di attenzione, ad esempio, puo' essere la rilevante sottoperformance dei settori difensivi rispetto ai ciclici.

Nel complesso non vi sono comunque segni di euforia eccessiva.

Finora l'economia si e' dimostrata molto piu' robusta di quanto noi e altri esperti avessimo previsto. I dati sono infatti sempre piu' positivi. D'altro canto, l'effetto dei dazi commerciali sull'inflazione e' stato finora modesto, poiche' l'inflazione dei servizi, molto piu' significativa, e' in calo. Sebbene prevediamo un leggero aumento dei tassi di inflazione nei prossimi mesi, la Federal Reserve statunitense dovrebbe tagliare i tassi di interesse per la prima volta a settembre. Cio' potrebbe fornire un ulteriore impulso ai mercati azionari. Iniziamo quindi il mese di agosto con un leggero sovrappeso sulle azioni.

I mercati emergenti restano i nostri preferiti Da tempo abbiamo una posizione di sovrappeso sui mercati emergenti, sia azionari sia obbligazionari. Questo posizionamento sta ora dando i suoi frutti, poiche' questi asset beneficiano della debolezza del dollaro statunitense, di un'economia solida, di tassi d'inflazione relativamente bassi (ad esempio 3,6% in Messico e 2,25% in Corea del Sud) e di ulteriori tagli dei tassi d'interesse.

Nonostante una leggera stabilizzazione a luglio, prevediamo che il dollaro statunitense continuera' a indebolirsi, poiche' il governo americano sta portando avanti i propri sforzi per ridurre l'indipendenza della Fed. Preferiamo il franco svizzero e la sterlina britannica. Anche l'oro, su cui siamo sovrappesati, dovrebbe continuare a beneficiare di questo andamento. Rimaniamo sottopesati sulle obbligazioni societarie molto costose.

Cosa abbiamo cambiato in portafoglio? Acquisto di azioni globali Le notizie politiche non influenzano quasi piu' i mercati.

L'attenzione e' ora concentrata su quella che finora e' stata una stagione degli utili molto positiva. In autunno, anche i tagli dei tassi d'interesse negli Stati Uniti (al di sotto del 4%) potrebbero dare un ulteriore impulso al mercato.

Parziale presa di profitto sul Nasdaq Dagli acquisti sul Nasdaq a fine maggio, questa posizione ha gia' guadagnato il 10% in valore. Il rally dell'intelligenza artificiale e' tornato in pieno svolgimento, ma i titoli tecnologici sono ora fortemente sopravvalutati. Nonostante i risultati continuino a essere molto buoni, stiamo realizzando parte dei nostri profitti.

Sottopeso sulle materie prime chiuso A causa del previsto rallentamento economico, avevamo anticipato un eccesso di offerta nel settore delle materie prime. Tale rallentamento non sembra pero' concretizzarsi e i prezzi dei metalli, in particolare, sono ora in una tendenza al rialzo. Abbiamo quindi deciso di adottare un approccio attendista per il momento.

