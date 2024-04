Stellantis: Tavares, al lavoro con Cirio e Lorusso per dare visione a Torino e Piemonte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 10 apr - "In Stellantis abbiamo una chiara visione di dove vogliamo essere alla fine del nostro piano strategico". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, parlando all'inaugurazione dell'eDCT Assembly Plant, nell'ambito del progetto 'Mirafiori Automotive Park 2030'. Con il presidente della Regione Cirio e il sindaco di Torino Lorusso, presenti all'inaugurazione, "non siamo qui per proteggere lo status quo, perche' e' per persone che non hanno visione. Siamo qui per fornire soluzioni e per dare una visione. Torino ha una visione, il Piemonte ha una visione, Stellantis ha una visione. Quindi, essendo tre persone pragmatiche, possiamo arrivare a soluzioni concrete", ha detto Tavares e sottolineando che "per avere il massimo beneficio per la citta' e la regione, lavoriamo insieme, perche' siamo tre persone pragmatiche". Secondo Tavares, Cirio e Lorusso "sono due leader che hanno una visione per la regione, per la citta', sanno dove vogliono che vadano".

