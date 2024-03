Stellantis: sindacati, indecente possibile assenza gruppo a tavolo Melfi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - La possibile assenza di Stellantis al tavolo sullo stabilimento di Melfi al ministero delle Imprese e del Made in Italy 'e' assolutamente indecente e fuori luogo'. Cosi' in una nota congiunta i segretari generali di Fim, Uilm, Fismic e Uglm della Basilicata. Stellantis potrebbe essere assente a causa di una policy che impedirebbe all'azienda di partecipare a tavoli durante campagne elettorali. 'I lavoratori non possono aspettare i tempi della politica in un paese in campagna elettorale permanente e Stellantis dovrebbe comprendere che i tavoli convocati al Mimit sono necessari a trovare risposte urgenti per lavoratori che temono per il futuro delle proprie famiglie e della propria terra', aggiungono i sindacati.

Pertanto, aggiungono che i rappresentanti dei sindacati della Basilicata saranno presenti 'al tavolo del 2 aprile, auspicando la presenza di tutte le parti convocate, compresa Stellantis. Altresi' annunciamo fin d'ora che, in caso di assenza dell'azienda, dal giorno 3 aprile le organizzazioni sindacali insieme ai lavoratori dell'area industriale di Melfi metteranno in campo azioni di lotta affinche' si ripristini, come da noi richiesto, un tavolo di confronto vero nel merito e per il futuro dei lavoratori di Stellantis, dell'indotto e della logistica del distretto automotive lucano'.

