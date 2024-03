Stellantis: gruppo non partecipera' a tavolo su Melfi al Mimit il 2 aprile

Per policy non a incontri durante campagna elettorale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - 'Stellantis conferma che, in relazione alla propria policy aziendale legata agli incontri nel periodo di campagna elettorale, il prossimo 2 aprile non potra' partecipare alla riunione presso il Mimit in cui e' presente un candidato alle elezioni regionali della Basilicata in programma il 21 e 22 aprile'.

Cosi' un portavoce di Stellantis, in merito al tavolo regionale sullo stabilimento di Melfi in Basilicata che prima era stato rinviato al 3 maggio prossimo, dopo le elezioni e poi riconvocato per il 2 aprile.

