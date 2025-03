Stellantis: Elkann, 20 anni fa lottavamo per sopravvivenza, oggi tra primi al mondo

"Grande merito Italia, a tutto Paese va nostra gratitudine" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mar - 'Venti anni fa lottavamo per la sopravvivenza. Oggi siamo fra i primi costruttori al mondo. Di questo straordinario percorso di sviluppo, l'Italia e gli italiani hanno avuto grande merito e a tutto il Paese va la nostra gratitudine'. Cosi' il presidente di Stellantis, John Elkann, durante la sua audizione in Parlamento, parlando della storia del gruppo, prima Fiat, poi Fca e ora Stellantis: 'Nonostante la situazione drammatica, la mia famiglia si e' assunta la responsabilita' di difendere l'azienda e chi ci lavorava, investendo nuove risorse e mettendo le basi per il rilancio'.

Inoltre, 'negli ultimi 20 anni, il mercato domestico e' calato del 30% mentre l'occupazione si e' ridotta di circa il 20%. Questo significa che l'azienda ha difeso la produzione e l'occupazione degli stabilimenti del Paese grazie all'export dei marchi italiani, oltre alle Jeep prodotte in Basilicata, alle Dodge in Campania, ai van Citroen, Opel e Peugeot in Abruzzo e piu' recentemente alle DS a Melfi', ha continuato Elkann.

Fla-Ars

(RADIOCOR) 19-03-25 14:48:22 (0433) 5 NNNN