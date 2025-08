Sgi: acquisisce da Edison Next impianti di misura gas nel Lazio

Avviato un piano di ammodernamento degli asset (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ago - Societa' Gasdotti Italia (Sgi) ha siglato un accordo con Edison Next (societa' del Gruppo Edison) per l'acquisizione di impianti di misura situati in provincia di Frosinone. L'intesa, spiega una nota, e' in linea con l'ultimo quadro normativo formulato da Arera, che offre l'opportunita' di cedere la titolarita' di impianti di misura al trasportatore al fine di valorizzarli all'interno del nuovo contesto europeo in tema di gas. Si tratta della prima operazione di questo tipo nel panorama infrastrutturale italiano del trasporto gas. Inoltre gli impianti saranno oggetto di un piano di ammodernamento finalizzato al miglioramento delle performance di misura, con ricadute positive sull'intero sistema. Nei prossimi mesi Sgi prevede di estendere ulteriormente l'attivita' di acquisizione di impianti di misura, mettendo a disposizione del settore le proprie competenze specialistiche e una visione industriale orientata all'innovazione e alla qualita' del servizio.

