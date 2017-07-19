Sciuker Frames: Bdo rinuncia a revisione per aspetti economico-contrattuali

Continuera' incarico fino a scelta nuovo revisore legale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 dic - Sciuker Frames precisa che le dimissioni presentate della societa' di revisione Bdo Italia dall'incarico di revisione legale (a suo tempo conferitole con delibera assembleare del 28 giugno 2024) sono state rassegnate per motivazioni riconducibili agli aspetti economico-contrattuali dell'incarico. E' quanto si legge in una nota della societa', nella quale si specifica che, come previsto dall'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, Bdo continuera' a esercitare le funzioni di revisore legale fino a quando non sara' divenuta efficace la deliberazione dell'assemblea degli azionisti di Sciuker Frames di conferimento dell'incarico a un'altra societa' di revisione e comunque per non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

