Schroders: outlook Macro 2026: acque agitate, ma e' ancora il tempo di navigare - PAROLA AL MERCATO

di Johanna Kyrklund* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - Mentre ci avviciniamo al 2026, crescono le preoccupazioni sulle valutazioni dei mercati azionari. Si fanno paragoni con la bolla delle dotcom del 1999-2000, a causa dei significativi investimenti effettuati dagli hyperscaler nei data center e nelle infrastrutture cloud. Allo stesso tempo, molte start-up nel campo dell'intelligenza artificiale sono in perdita, con valutazioni gonfiate dai finanziamenti dei fornitori.

Concentriamoci sulle opzioni a nostra disposizione. In primo luogo, le valutazioni azionarie sono elevate. In passato sono state piu' costose e non sono ancora ai livelli estremi, ma si potrebbe sostenere che sia opportuno ridurre un po' il rischio. Ad esempio, se gestite un piano pensionistico a benefici definiti, potreste accettare un tasso di rendimento inferiore in questo momento e incassare alcuni profitti.

Tuttavia, la maggior parte degli investitori non si trova in questa situazione. Rimanere con le mani in mano ha dei costi: e' necessario battere l'inflazione per preservare il valore dei risparmi e, con i limiti su quanto si puo' risparmiare, e' necessario lavorare sodo per ottenere i fondi necessari per la pensione e altri obiettivi. E' necessario un piano per l'eventualita' di dover attendere a lungo una correzione e l'occasione d'oro per acquistare.

L'opzione passiva e' quella di rimanere investiti in un indice azionario. Nel lungo termine (20 anni), la storia dimostra che le azioni offrono un rendimento interessante, in particolare se le commissioni sono mantenute il piu' basse possibile per favorire la capitalizzazione di tali rendimenti. La sfida di questo approccio e' che, a causa della concentrazione degli indici azionari in un piccolo gruppo di societa' tecnologiche, si e' particolarmente esposti alle valutazioni azionarie che preoccupano tutti.

Esiste anche un rischio azionario idiosincratico significativo, se qualcosa dovesse andare storto con una di queste grandi partecipazioni.

Temo che non tutti gli investitori si rendano conto di quanto sia concentrata la loro esposizione. Nel caso degli investimenti passivi, non e' sempre chiaro chi supervisioni tale rischio per conto loro.

In alternativa, e' possibile provare a gestire il rischio di questa situazione. In qualita' di investitori attivi, assumiamo rischi calcolati sulla base di un'ampia gamma di fattori, consapevoli che nel tempo i nostri clienti necessitano di un rendimento. Osservando le valutazioni di mercato, riteniamo che i mercati azionari siano ancora sostenuti dal fatto che i rendimenti obbligazionari sono positivi, l'inflazione e' sotto controllo al momento e le banche centrali potrebbero allentare ulteriormente la politica monetaria. Nel medio termine, mi preoccupano l'aumento dei livelli di debito pubblico e la possibilita' di un'accelerazione dell'inflazione, che porterebbe a tassi di sconto piu' elevati, ma nei prossimi sei mesi questo rischio e' basso. Riteniamo inoltre che il rischio di recessione negli Stati Uniti sia contenuto: nonostante il mercato del lavoro stia rallentando, la disoccupazione e' ancora bassa e i bilanci del settore privato sono in buona salute. Pertanto, a livello di mercato, continuiamo a prevedere rendimenti positivi dai titoli azionari.

*Group Chief Investment Officer, Schroders.

