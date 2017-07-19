Schroders: obbligazionario, cautela resta fondamentale in questa fase di incertezza - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - Data l'elevata volatilita' e incertezza, e' impossibile stabilire con precisione l'impatto di questa crisi su crescita e inflazione. Molto dipendera' dal livello a cui si stabilizzera' il petrolio: 80, 100, 120 dollari al barile o anche di piu'.

Possiamo pero' stimare degli intervalli. Se il petrolio si stabilizzera' attorno agli 80 dollari al barile, cio' implichera' un aumento dello 0,5% dell'inflazione (indice dei prezzi al consumo), con un impatto negativo sulla crescita ma senza allarmi significativi. Se il petrolio si trovasse attorno ai 100 dollari al barile, la situazione sarebbe piu' complessa. L'impatto sull'inflazione (e sui redditi reali dei consumatori) potrebbe essere vicino all'1%, con una frenata piu' marcata della crescita. Un livello superiore ai 120 dollari implicherebbe un rischio di recessione sensibilmente piu' elevato, a causa dell'erosione del reddito reale dei consumatori.

Almeno il punto di partenza e' migliore..

Le banche centrali monitoreranno attentamente i possibili effetti di secondo impatto, come l'aumento delle aspettative di inflazione a medio termine, dei salari e le interruzioni nelle catene di approvvigionamento. La buona notizia e' che il punto di partenza e' migliore rispetto allo shock energetico del 2022 dopo l'inizio del conflitto Russia-Ucraina, quando le catene di fornitura erano gia' fortemente compromesse, le aspettative di inflazione disancorate e la crescita salariale ben oltre i livelli compatibili con gli obiettivi. La guerra fu semplicemente la goccia che fece traboccare il vaso.

Oggi, in tutti questi ambiti, la situazione e' piu' vicina all'equilibrio. Questo non significa essere compiacenti: si tratta comunque di uno shock rilevante che potrebbe facilmente sfuggire al controllo. Tuttavia, e' preferibile affrontarlo partendo da una base solida piuttosto che fragile. Restiamo vigili sui segnali di effetti inflazionistici di secondo livello, ma il nostro scenario di base prevede che siano molto piu' contenuti rispetto al passato.

Dai tagli ai rialzi: i mercati hanno completamente cambiato rotta I mercati obbligazionari hanno subito un significativo riprezzamento dall'inizio del conflitto iraniano. Questo e' particolarmente evidente fuori dagli Stati Uniti e sulle scadenze piu' brevi, con molte banche centrali che ora scontano rialzi dei tassi nei prossimi dodici mesi, dopo aver precedentemente previsto tagli o una pausa.

Cosa significa per il portafoglio? Data la volatilita' e la forte sensibilita' ai prezzi globali dell'energia, manteniamo una posizione complessivamente neutrale sulla duration, preferendo concentrarci su opportunita' tra diversi mercati.

Il Canada e' attualmente la nostra scelta principale in termini di duration, per l'esposizione ai tassi globali. Il contesto economico - tra cui un mercato del lavoro in indebolimento e un rallentamento dell'inflazione core - appare incoerente con i due rialzi dei tassi attualmente scontati dal mercato obbligazionario canadese per il 2026.

Vediamo opportunita' anche nella duration australiana. Qui la situazione e' diversa: l'economia e' forte, ma il mercato sta prezzando un tasso ufficiale della Reserve Bank of Australia piu' elevato quest'anno rispetto al picco post-Covid, nonostante prospettive inflazionistiche oggi decisamente migliori.

Ci piace affiancare entrambi questi mercati ai Treasury statunitensi, dove sono ancora previsti tagli dei tassi.

Siamo piu' neutrali sul Regno Unito, dove il rapporto rischio/rendimento e' meno favorevole rispetto ad altre aree come Australia e Canada.

In generale, restiamo pazienti nell'asset allocation. Le valutazioni nel credito corporate sono migliorate, ma restano nel complesso poco attraenti. Per questo abbiamo portato sia l'investment grade sia l'high yield globali a una posizione neutrale rispetto al precedente giudizio negativo.

Alla luce del recente ampliamento degli spread (sia in termini assoluti sia rispetto all'IG statunitense), abbiamo invece migliorato il giudizio sui mortgage-backed securities delle agenzie statunitensi, riportandolo a positivo: rappresentano ora una delle nostre principali preferenze di allocazione, insieme ai tassi locali dei mercati emergenti.

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(RADIOCOR) 28-03-26 09:17:24 (0129) 5 NNNN