Schroders: il vecchio dibattito 'attivi contro passivi' e' ormai superato, ecco perche' - PAROLA AL MERCATO

di Richard Oldfield * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - In un contesto che vede gli investitori alle prese con i pericoli della concentrazione di mercato e rivolgersi sempre piu' a veicoli di investimento specializzati e ai mercati privati, e' giunto il momento di riconoscere che la gestione attiva degli investimenti va ben oltre la semplice selezione dei titoli.

Dov'e' finito il consueto scetticismo nei confronti della gestione attiva? Le strategie di investimento attive, soprattutto nei mercati liquidi come quello statunitense, non dovevano essere destinate all'estinzione? Era solo qualche anno fa, ma il dibattito ha fatto passi da gigante. La lettura binaria dei poli opposti - attivo e passivo - e' sempre meno rilevante. Da un lato, negli ultimi anni si e' assistito a un'esplosione dei fondi passivi che non replicano indici generali, ma si concentrano invece su temi, stili, regioni o altre sottocategorie. Possono essere passivi, ma il processo che li vede utilizzati come elementi costitutivi di un portafoglio e' decisamente attivo.

Altri fattori stanno inoltre determinando una rivalutazione dello stereotipo che contrappone l'approccio attivo a quello passivo. Ad esempio, la volatilita' dei mercati negli ultimi mesi ha messo in evidenza il rischio di concentrazione insito negli indici generali, globali e statunitensi. Quasi tre quarti dell'indice MSCI World sono costituiti da societa' statunitensi e solo dieci titoli, principalmente tecnologici, ne rappresentano la meta'.

A onor del vero, la partecipazione passiva al percorso che ha portato a tale concentrazione ha funzionato bene per gli investitori. Dal 2010 l'indice S&P500 ha generato rendimenti annuali di quasi il 14%. Con il rafforzamento del dollaro e il consolidamento del dominio delle azioni statunitensi, queste ultime hanno nettamente sovraperformato gli altri mercati mondiali. Tuttavia, i pericoli sono emersi con chiarezza nel sell-off di aprile innescato dai dazi del 'Liberation Day' di Trump. Il compiacimento e' rapidamente svanito.

Quello che stiamo osservando tra gli investitori e' un approccio piu' ponderato e una maggiore necessita' di strategia. Nell'ultimo sondaggio Global Investor Insights Survey di Schroders, condotto su 995 investitori professionali di tutto il mondo che rappresentano 67.000 miliardi di dollari di asset, l'80% degli intervistati ha dichiarato di essere piu' propenso a ricorrere a strategie di gestione attiva nei prossimi 12 mesi. Il sondaggio e' stato condotto tra aprile e maggio.

Gli investitori vogliono ora rafforzare la resilienza dei loro portafogli e intendono farlo diversificando tra aree geografiche, stili e asset class. Molti stanno riducendo l'esposizione al dollaro. Si tratta di un'inversione di tendenza degna di nota: in passato, in periodi di incertezza, il riflesso era quello di considerare il dollaro e gli asset statunitensi come beni rifugio. Ora il capitale si sta spostando verso l'Europa, l'Asia o i mercati emergenti.

