Schroders: i rialzi dei tassi prezzati dal mercato? "Too much, too soon" - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 dic - Cosa ne consegue per i tassi statunitensi? Da un lato, riteniamo che la crescita rimarra' buona a inizio 2026, aiutata dall'aumento del sostegno fiscale ai consumatori attraverso il One Big Beautiful Bill. Dall'altro lato, il mercato del lavoro mostra ancora vulnerabilita' e questo rappresenta meta' del mandato politico della Fed.

Quindi, riteniamo che esistano opportunita' migliori in altre parti del mondo. L'opportunita' principale nei tassi statunitensi rimane invece nella curva dei rendimenti, dove continuiamo ad aspettarci un aumento della pendenza. La sottoperformance dei titoli a 10 e 30 anni rispetto a quelli a 2 e 5 anni riflette la dinamica fiscale molto debole degli Stati Uniti (ampi deficit di bilancio e aumento del rapporto debito/Pil) e la possibilita' che la Fed stimoli eccessivamente l'economia con un allentamento troppo marcato a causa della fase di debolezza del mercato del lavoro.

Al momento, il presidente Trump non ha ancora confermato la nomina del nuovo presidente della Fed, ma qualsiasi minaccia all'indipendenza della Fed sosterrebbe questa operazione di irripidimento della curva.

Perche' la Fed sta acquistando obbligazioni? Perche' il suo bilancio e' diventato troppo piccolo! Un evento degno di nota negli Stati Uniti in un mese altrimenti tranquillo e' stata la riunione della Fed di dicembre, in cui non solo sono stati tagliati i tassi di interesse, come previsto, ma e' stato anche annunciato che il bilancio verra' nuovamente ampliato con acquisti di asset, i cosiddetti acquisti di gestione delle riserve.

Questo programma non e' trasformativo, ne' e' un 'quantitative easing' nel senso tradizionale del termine: la Fed sta acquistando titoli con scadenza massima di tre anni e lo scopo e' tecnico piuttosto che monetario.

Ciononostante, si tratta di un'azione di sostegno sia per i titoli del Tesoro USA a breve termine sia per le prospettive di liquidita' globali.

La nostra asset allocation Restiamo cauti sul credito societario, date le valutazioni degli spread estremamente ridotte, ma abbiamo leggermente rivisto al rialzo i nostri giudizi su tutta la linea, riflettendo un contesto macroeconomico favorevole. Se gli spread dovessero ampliarsi, aumenteremmo il nostro ottimismo e considereremmo questa situazione come una buona opportunita' per aumentare l'esposizione al rischio in questo settore.

Nel frattempo, i titoli garantiti da ipoteca emessi da agenzie governative e le obbligazioni garantite rimangono le nostre scelte preferite nell'asset allocation.

