Sanita': gli avvenimenti di MERCOLEDI' 11 febbraio
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Novara: convegno "Dai campioni biologici alla ricerca fondata sui dati: biobanche e integrazione delle risorse digitali per la salute del futuro", organizzato dall'Universita' del Piemonte Orientale. Ore 9,00. Presso l'Auditorium 'G. Cattaneo' del Complesso Universitario Perrone, via Perrone 18.
- Roma: conferenza stampa 'Le cure palliative nel nuovo contesto dei diritti alla salute: un percorso istituzionale difficile e l'impegno tecnico-professionale delle neuroscienze', organizzata dalla Societa' delle Scienze Neurologiche Ospedaliere, insieme alla Societa' Italiana di Neurologia, alla Societa' Italiana di Cure Palliative e all'Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali. Ore 12,00. Presso il Senato della Repubblica, piazza Madama 11.
- Bologna: conferenza 'Vino e giustizia sociale: l'alleanza necessaria', secondo appuntamento di un ciclo di conferenze anticipatorie di Slow Wine Fair che si terra' a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio. Ore 18,00. In streaming.
Red-.
