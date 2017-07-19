Robeco: prospettive di crescita, slancio dell'Ia contro tensioni sul mercato del lavoro - PAROLA AL MERCATO

di Martin Van Vliet * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ott - - Gli shock tariffari e occupazionali rimangono i rischi principali per la crescita degli Stati Uniti - La crescita negli altri paesi e' generalmente migliore del previsto - La Fed segue le altre banche centrali nel percorso verso la neutralita' Nelle nostre passate previsioni, abbiamo sottolineato come l'incertezza attorno alla politica commerciale degli Stati Uniti stesse frenando il sentiment e limitando la spesa sia dei consumatori sia delle imprese. Ora sta emergendo una maggiore chiarezza sulla direzione della politica commerciale e la spesa del settore privato ha registrato una ripresa.

Tuttavia, l'impatto dei dazi all'importazione continua a pesare sulla redditivita' delle imprese e sul potere d'acquisto dei consumatori. Stimiamo che le imprese statunitensi abbiano in gran parte assorbito l'onere iniziale dei costi, ma che stiano trasferendo sempre di piu' tali costi sui consumatori attraverso prezzi piu' elevati, in modo simile a quanto osservato durante la guerra commerciale del 2018. Di conseguenza, la crescita della spesa dei consumatori, sempre piu' sostenuta dalle famiglie ad alto reddito, dovrebbe rimanere al di sotto della media nei prossimi trimestri.

Per preservare i margini, negli ultimi mesi le aziende hanno ridotto significativamente le assunzioni, contribuendo alla debole crescita dell'occupazione e spingendo la Fed a tagliare nuovamente i tassi.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi, il boom dell'intelligenza artificiale continua a essere un potente motore della crescita economica statunitense, in particolare grazie al suo contributo agli investimenti in conto capitale.

Si prevede che questo slancio persistera', sostenuto dall'entusiasmo dei mercati azionari. Anche i tagli fiscali previsti per l'inizio del prossimo anno potrebbero avere un impatto positivo sulla crescita.

La crescita in Europa e in Giappone ha tenuto meglio del previsto nei primi nove mesi dell'anno, come riflettono gli indici di sorpresa economica. In Europa, la crescita e' stata volatile ma, in media, la performance dall'inizio dell'anno e' vicina ai livelli tendenziali.

Le economie dell'Europa meridionale, come Spagna e Grecia, continuano a fornire un impulso positivo. In Germania prevediamo una graduale accelerazione della crescita nei prossimi anni, sostenuta dall'aumento della spesa per la difesa e le infrastrutture.

Sebbene l'accordo commerciale tra Ue e Stati Uniti presenti ancora alcuni aspetti irrisolti, uno sviluppo incoraggiante e' rappresentato dal fatto che la politica monetaria della BCE non e' piu' restrittiva. Cio' e' evidente dal miglioramento della dinamica della crescita della massa monetaria e del credito, che storicamente guida il ciclo economico.

Nei mercati emergenti, l'impatto della nuova politica commerciale statunitense e' visibile nell'indebolimento della crescita industriale. Tuttavia, il peggio sembra ormai alle spalle. In Cina, la crescita della massa monetaria e del credito continua a suggerire un miglioramento dello slancio, anche se i recenti dati macroeconomici confermano che la ripresa rimane fragile. Le sfide strutturali, come lo stress fiscale dei governi locali e i persistenti problemi nel settore immobiliare, continuano a pesare sulle prospettive.

Anche l'incertezza sulla forma definitiva dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina rimane un rischio al ribasso.

* Global Macro Strategist di Robeco "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 19-10-25 13:37:11 (0274) 5 NNNN