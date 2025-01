Raiffeisen Capital Management: outlook 2025, mercati in equilibrio tra opportunita' e incertezze - PAROLA AL MERCATO

di Karin Kunrath* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 gen - Un altro anno entusiasmante e molto positivo sui mercati dei capitali per gli investimenti piu' rischiosi sta per concludersi. E' quindi giunto il momento di guardare al futuro e al prossimo anno 2025.

La stima generale relativamente alla crescita economica globale rimane invariata (e buona) con un valore di poco piu' del 3%. In termini regionali, si prevede che gli Stati Uniti continueranno a registrare il maggiore slancio all'interno del mondo sviluppato, anche se le previsioni sono attualmente leggermente inferiori rispetto al 2024. In Europa, invece, la crescita dovrebbe essere leggermente migliore rispetto al passato, sebbene ad un livello significativamente inferiore.

Anche la crescita reale dei mercati emergenti globali dovrebbe essere leggermente superiore nel 2025, anche se la crescita della Cina dovrebbe essere leggermente inferiore a quella di quest'anno.

Per quanto riguarda l'inflazione, si prevede un ulteriore calo in quasi tutte le regioni del mondo, cosi' come ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. L'esito delle elezioni statunitensi e le misure di politica economica annunciate potrebbero avere un effetto inflazionistico, che si ripercuoterebbe in particolare sul percorso dei tassi di interesse della Fed nel corso dell'anno venturo. A livello microeconomico, le aspettative ottimistiche per gli utili societari, in particolare negli Stati Uniti, rimangono valide, anche se la distribuzione settoriale dei contributi agli utili dovrebbe essere molto piu' equilibrata rispetto agli ultimi due anni, in cui vi e' stata una forte dipendenza dalle maggiori societa' statunitensi in crescita. Nel 2025 si prevede una maggiore crescita degli utili in Europa, mentre lo slancio positivo degli utili nei mercati emergenti dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto al 2024.

Per quanto riguarda i fattori di rischio geopolitico, continua a valere il principio della 'speranza che i conflitti armati esistenti possano terminare o almeno non aggravarsi ulteriormente'. Tuttavia, e' probabile che le tensioni economiche globali aumentino in modo significativo alla luce delle restrizioni commerciali gia' annunciate dalla neoeletta amministrazione statunitense. Nonostante tutte le incertezze, le condizioni generali del mercato dei capitali per il 2025 appaiono oggi piuttosto costruttive, sia per le azioni che per le obbligazioni. Entriamo quindi nel nuovo anno con un posizionamento neutrale.

*Chief Investment Officer di Raiffeisen Capital Management.

