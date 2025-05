Rai Way: completata la costruzione di una nuova torre in Puglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - Rai Way "ha completato la costruzione di una nuova torre per le trasmissioni alta 120 metri nel sito di Monte Caccia, situato nel comune di Spinazzola, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il progetto - si legge in una nota - si inserisce nell'ambito del piano di razionalizzazione e rinnovamento delle grandi infrastrutture di Rai Way in linea con il Piano Industriale 2024-2027.

Nel cuore del sud Italia, dove la tecnologia incontra la sfida del territorio, si erge la nuova torre, nodo di trasmissione fondamentale per la diffusione radio e TV per una porzione ampia del Mezzogiorno, pesa 273 tonnellate ed ha le fondamenta su 1.000 metri cubi di cemento armato rinforzati da 20 barre della lunghezza di 9 metri ciascuna.

La costruzione, avviata il 5 novembre 2024 con l'avvio degli scavi della fondazione e terminata il 27 marzo 2025 con la posa dell'ultimo pezzo in quota, ha richiesto 120 giorni, un tempo record per la tipologia e la complessita' della struttura. La torre di Monte Caccia si aggiunge al ricco patrimonio infrastrutturale di Rai Way, che conta attualmente oltre 2300 torri, di cui ben 34 di altezza superiore ai 100 mt".

