Rai: appello contro sentenza Tar Liguria su Festival di Sanremo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - La Rai ha fatto 'appello avverso la sentenza del Tar della Liguria avendo interesse a far accertare la piena legittimita' delle delibere con le quali il Comune di Sanremo le aveva concesso in uso esclusivo il marchio 'Festival della Canzone Italiana', fermo restando che - come riconosciuto dalla stessa sentenza appellata - nessuno al di fuori di Rai e' titolato a organizzare il Festival nella sua versione attuale, i cui diritti spettano a quest'ultima in via esclusiva'. E' quanto comunica la Rai in una nota.

