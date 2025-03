Predict: sottoscritto un nuovo accordo di distribuzione con Caresmed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mar - Predict, Pmi attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, ha sottoscritto un nuovo accordo di distribuzione di strumenti per la densitometria ossea e analizzatori di composizione corporea con Caresmed, societa' italiana che opera da piu' di 20 anni nella vendita di apparecchiature medicali e servizi diagnostici strumentali su tutto il territorio nazionale. Il contratto, non esclusivo, in partenza in data odierna, avra' una durata di 15 mesi e riguardera' l'affidamento a Predict di due linee di prodotti: 'Lunar' di GE HealthCare, per la densitometria ossea e 'InBody', per la bioimpedenziometria. Coerentemente con quanto dichiarato in sede di Ipo, indica la nota, mediante la sottoscrizione di tale accordo, Predict potenziera' le Strategic Business Unit (SBU) tradizionali Imaging e People Support, consolidando la propria presenza in Puglia ed entrando nel territorio della Basilicata diversificando al tempo stesso la propria platea di fornitori, oltre ad ampliare la propria offerta sul mercato.

com-Ale

(RADIOCOR) 10-03-25 08:45:48 (0143)SAN 5 NNNN