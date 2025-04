Postepay: presenta partnership con Scalapay al Netcomm Forum

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - PostePay, la societa' di Poste Italiane leader dei pagamenti digitali in Italia e dell'e-commerce con oltre 30 milioni di carte, 13,5 milioni di wallet e 87,1 miliardi di euro di transato (di cui 28,1 miliardi di euro nel mercato e-commerce), ha presentato oggi al Netcomm Forum, vetrina di riferimento per l'e-commerce e il mondo digitale italiano, l'accordo stipulato tra PostePay e Scalapay. L'intesa, spiega la nota, dara' vita ad un servizio semplice e innovativo di dilazione dei pagamenti, che risponde alla crescente esigenza di flessibilita' da parte della clientela retail per gli acquisti anche in-store. Il nuovo servizio, infatti, consentira' agli esercenti convenzionati di offrire ai loro clienti la possibilita' di pagare gli acquisti realizzati in negozio in 3 o 4 rate, in maniera semplice, immediata e in pochi click, tramite SmartPOS Postepay.

Oltre alle soluzioni di pagamento digitale, oggi Postepay e' un ecosistema di servizi integrati che includono telefonia (4,8 milioni di linee mobili, fisse e fibra) ed energia, con circa 710 mila contratti a due anni dal lancio dell'offerta gas e luce.

Com-sim

(RADIOCOR) 15-04-25 13:37:09 (0442) 5 NNNN