Portale Sardegna: ok cda a fusione per incorporazione in Destination Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - I cda di Destination Italia, TravelTech attiva nel turismo Luxury B2B, e Portale Sardegna, online travel agency specializzata nel settore incoming turistico nelle destinazioni Sardegna, Puglia, Sicilia e resto d'Italia, hanno approvato il progetto comune di fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia. L'operazione, si legge in una nota, e' stata approvata in esecuzione dell'accordo vincolante sottoscritto lo scorso novembre e ha come obiettivo principale "quello di creare un gruppo market maker leader nel settore incoming Italia, capace di competere nei mercati internazionali B2B e B2C". La stipula dell'atto di fusione e' prevista entro la prima meta' del mese di giugno 2023.

