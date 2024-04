Popolare Ragusa: ok assemblea bilancio 2023, utile di 30,1 mln e 18,9 mln cedole

Via libera anche a buy-back per 4 milioni nel 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - L'Assemblea di Banca Agricola Popolare di Ragusa, la piu' grande banca a carattere regionale della Sicilia, ha approvato il bilancio d'esercizio 2023 con un utile netto di 30,1 milioni, il risultato piu' alto negli 10 anni e un distribuendo delle cedole per 18,9 milioni di euro, fra i piu' elevati nella storia della Banca. E' stato inoltre approvata un'operazione di buy-back per 4 milioni da realizzarsi durante il 2024.

'L'approvazione del bilancio che ha registrato dei risultati economici e patrimoniali eccellenti - ha detto Saverio Continella, amministratore delegato - e il forte consenso ricevuto oggi dai soci, in continuita' con il lavoro svolto in questi anni, conferma che la Banca si regge su fondamenta solide. Con una base sociale in crescita, un business model strutturalmente sostenibile, una consolidata qualita' dell'attivo ed un'eccellente solidita' patrimoniale la banca adesso puo' guardare oltre per cogliere pienamente le sfide e le opportunita' che il mercato e i territori potranno offrire, consolidando la presenza regionale e attivando servizi avanzati per la clientela'.

