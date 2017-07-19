Popolare Puglia Basilicata: propone ai soci cedola 0,2 euro (+33%)

Rinnovo cariche in assemblea, lascia a.d. Piozzi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - Banca Popolare Puglia e Basilicata proporra' all'assemblea dei soci, convocata per il prossimo 27 marzo, la distribuzione di un dividendo di 0,2 euro per azione (+33%) e di affrancare la riserva non disponibile sugli 'extraprofitti' del 2023 da 12,4 milioni, come stanno facendo le altre banche, "sostenendone i relativi oneri fiscali".

Cosi' la banca nella nota diffusa alla vigilia dopo che il cda presieduto da Leonardo Patroni Griffi ha approvato il bilancio 2025 chiuso con un utile netto di 57,3 milioni (+39%) e una redditivita' del 10,7% al netto dei proventi non ricorrenti. La banca ricorda che il 2025 e' stato il primo esercizio dopo la riorganizzazione territoriale conseguente alla cessione delle 14 filiali a Banco Desio. Bppb migliora la qualita' del credito (npe netto all'1,4% dal 2%) e la solidita' patrimoniale: Cet1 al 24,1% (19,8%). Nella nota sui conti il presidente ha ringraziato l'amministratore delegato uscente, Alessandro Piozzi, "per la visione strategica e il contributo determinante assicurato in una fase di profonda evoluzione e rafforzamento dell'Istituto". La banca, che in assemblea rinnovera' tutti gli organi, a gennaio di quest'anno ha varato il primo Piano di transizione, ai sensi delle linee guida Eba.

com-Ggz

(RADIOCOR) 25-02-26 13:15:46 (0359) 5 NNNN