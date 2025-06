Pinalli: in 2024 ricavi +25% a 170,5 mln, obiettivo 100 store in 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 giu - Pinalli, piattaforma italiana di distribuzione di prodotti per la bellezza e il benessere della persona, ha chiuso il bilancio 2024 con ricavi per 170,5 milioni di euro, segnando una crescita del 25% rispetto ai 137 milioni dell'anno precedente. Con le recenti aperture in Sardegna, la rete dei punti vendita ha raggiunto oggi quota 87 store in undici regioni, mentre il canale e-commerce si conferma sempre piu' strategico e pienamente integrato nell'esperienza complessiva di acquisto. "Il 2024 e' stato un anno straordinario" e "abbiamo continuato a crescere in modo significativo, entrando in nuove aree geografiche, come il Lazio e piu' di recente in Sardegna, e rafforzando la nostra presenza sul territorio", ha detto l'Ad Raffaele Rossetti, confermando "l'obiettivo di arrivare a 100 store entro il 2026, guidati da una strategia che ci posiziona non solo come protagonisti distintivi del mercato beauty, ma come promotori di innovazione e acceleratori di nuovi trend". Il piano di espansione di Pinalli prosegue anche nel 2025, con un forte impulso allo sviluppo del canale e-commerce, sempre piu' centrale all'interno di una visione omnicanale che integra in modo sinergico tutti i touchpoint del brand. In aumento anche il numero di clienti, che ha superato il milione, e il team aziendale, che conta oltre 600 persone.

Ars

(RADIOCOR) 06-06-25 08:27:57 (0152) 5 NNNN