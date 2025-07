Pimco: dazi, per l'Ue rischi ridotti ma ci sono ancora venti contrari - PAROLA AL MERCATO

di Nicola Mai* e Konstantin Veit** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 lug - Sebbene non tutti i dettagli siano stati definiti, dopo i recenti annunci abbiamo ora una discreta idea di come sara' l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. I punti principali dell'accordo sono i seguenti: Gli Stati Uniti applicheranno un dazio del 15% sulla maggior parte dei beni provenienti dall'Ue. Le principali eccezioni riguardano l'acciaio e l'alluminio (per i quali il dazio rimarra' al 50%) e gli aeromobili, oltre ad alcuni altri beni che saranno esenti da dazi. Anche le automobili, i semiconduttori e i prodotti farmaceutici sembrano essere soggetti al dazio del 15%, il che e' positivo dato il timore di un trattamento piu' sfavorevole per questi settori.

L'Ue si impegna ad acquistare energia dagli Stati Uniti per un valore di 750 miliardi di dollari durante il mandato del presidente Trump, investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti (un impegno poco chiaro che dipendera' dalle incerte decisioni di investimento del settore privato) e acquistare una quantita' ancora non specificata di equipaggiamento militare statunitense.

L'UE si asterra' dal reagire alle misure commerciali introdotte dagli Stati Uniti.

Il dazio concordato del 15% e' sostanzialmente in linea con le nostre ipotesi ed elimina i rischi anomali di un esito piu' sfavorevole. Ciononostante, secondo i nostri modelli, le restrizioni commerciali dovrebbero indebolire la crescita dell'eurozona di circa un punto percentuale nei prossimi trimestri, portando la crescita quasi a un arresto nella seconda meta' dell'anno.

Circa la meta' di tale impatto e' dovuto all'effetto diretto dei dazi sul commercio netto, mentre l'altra meta' e' legata al modo in cui l'incertezza della politica commerciale tende a frenare gli investimenti delle imprese. Tuttavia, il rallentamento causato da quest'ultimo effetto e' difficile da stimare, poiche' disponiamo solo del periodo 2018-2019 (ossia le misure di politica commerciale adottate dalla prima amministrazione Trump) come modello relativamente recente.

Inoltre, secondo un indicatore ampiamente seguito elaborato dal ricercatore della Federal Reserve Matteo Iacoviello, l'incertezza sul commercio globale e' recentemente diminuita.

In particolare, l'economia dell'Eurozona non ha mostrato finora segni significativi di rallentamento, con una crescita del PIL superiore all'1% su base annua nella prima meta' dell'anno e con l'indice composito dei responsabili degli acquisti (PMI) in leggero aumento a luglio, nonostante le crescenti tensioni commerciali. Tuttavia, e' ancora troppo presto per vedere gli effetti economici e gran parte della recente resilienza e' probabilmente legata all'anticipo delle importazioni statunitensi in vista della scadenza dei dazi di Trump ad agosto. Continuiamo a prevedere un rallentamento della crescita nell'area dell'euro per il resto dell'anno.

Il rallentamento previsto e la nostra valutazione secondo cui i rischi di inflazione a breve termine sono orientati al ribasso a causa dell'indebolimento dell'economia, del rallentamento della crescita salariale e del rafforzamento della valuta sono fattori che sostengono la nostra previsione di un potenziale ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Banca centrale europea (BCE).

Riteniamo che la BCE potrebbe abbassare ancora una volta il tasso di riferimento fino a un livello terminale dell'1,75%, non lontano dalle attuali valutazioni del mercato monetario, ma i dati in arrivo saranno fondamentali per determinare il percorso di politica da seguire. Durante la riunione di politica monetaria del 24 luglio, la presidente Christine Lagarde ha sottolineato che la politica della BCE e' attualmente 'in una buona posizione'. Cio' non sorprende, dato che la crescita e' vicina al trend, l'inflazione e' vicina all'obiettivo e il tasso di riferimento e' a un livello che la BCE considera neutro. Probabilmente, la banca centrale vuole anche ridurre al minimo il rischio di dover invertire la rotta poco dopo aver raggiunto il tasso terminale.

Implicazioni per gli investimenti Con le aspettative sui tassi della BCE ampiamente scontate dai mercati, riteniamo che le obbligazioni europee continuino a offrire una copertura interessante per gli investitori che si preparano ad affrontare le difficolta' economiche in Europa. Preferiamo le scadenze a breve e medio termine, dati i tassi a breve termine stabili e quelli a lungo termine elevati (questi ultimi dovuti in gran parte alla spinta fiscale della Germania e al ridimensionamento del bilancio della BCE).

Sul fronte valutario, il recente rally dell'euro rispetto al dollaro sembra destinato a proseguire, ma cio' e' dovuto piu' alla debolezza del dollaro che alla forza dell'euro.

Vediamo inoltre significative opportunita' nei settori difensivi e con spread ben strutturati in tutta l'Eurozona che, attraverso un'adeguata selezione dei titoli e dei settori, offrono il potenziale per rendimenti corretti per il rischio interessanti con una volatilita' inferiore rispetto alle azioni.

*Economista e Analista del Credito Sovrano di PIMCO **Portfolio Manager di PIMCO "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 31-07-25 13:59:26 (0504)ENE 5 NNNN