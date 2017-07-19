PIMCO: dai tagli alla cautela, la Fed entra nel 2026 in modalita' attendista - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 dic - Dichiarazione e proiezioni di dicembre: il tasso di riferimento e' compreso nell'intervallo neutrale La dichiarazione della Fed presenta un solo cambiamento degno di nota. Riprende una frase dalla dichiarazione di dicembre 2024 - quando la Fed aveva allo stesso modo appena tagliato di 75 punti base nel corso di tre riunioni - affermando che 'l'entita' e la tempistica' di ulteriori adeguamenti dei tassi dipenderanno dai dati. E dopo la dichiarazione di dicembre 2024, la Fed ha mantenuto il tasso stabile per gran parte del 2025.

Analogamente, le nuove proiezioni economiche della Fed sono state modificate solo in misura modesta rispetto a quelle di settembre. Le previsioni di crescita per il 2026 sono state riviste al rialzo, con una mediana che ora prevede un 2,3% rispetto all'1,8% precedente. Tuttavia, questo notevole aumento non si e' tradotto in grandi cambiamenti altrove. Le proiezioni mediane sulla disoccupazione sono rimaste invariate e quelle sull'inflazione sono state riviste al ribasso solo di poco. La proiezione mediana sulla traiettoria dei tassi e' rimasta invariata, indicando un solo taglio dei tassi nel 2026.

La dichiarazione e le proiezioni di dicembre riflettono una Fed che ora considera la politica monetaria entro il range delle stime neutrali, ovvero un tasso che secondo la Fed contribuira' a promuovere una crescita in linea con il trend.

Modifiche tecniche al bilancio della Fed La Fed ha inoltre annunciato adeguamenti tecnici al proprio bilancio e ai programmi di pronti contro termine (repo) per far fronte alla recente volatilita' dei tassi del mercato monetario. La Fed avviera' acquisti di Treasury bill per contribuire a fornire liquidita' e garantire che i saldi di riserva non diminuiscano ulteriormente. Questo annuncio e' stato leggermente anticipato e di portata leggermente superiore rispetto alle aspettative di molti operatori di mercato, e abbiamo assistito a un rialzo di alcuni punti base dei tassi del mercato monetario sulla scia di questa notizia.

Powell ha fatto di tutto durante la conferenza stampa per sottolineare che si trattava di un aggiustamento tecnico che non doveva essere confuso con i programmi di quantitative easing che la Fed aveva intrapreso nel tentativo di stabilizzare l'economia nelle ultime due recessioni.

*economiste di PIMCO "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 13-12-25 13:35:59 (0239) 5 NNNN