Pimco: commento al meeting della Bce - PAROLA AL MERCATO

di Konstantin Veit* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 feb - 'Come ampiamente previsto, la Bce ha mantenuto invariati i tassi di riferimento, con un esito complessivo della riunione sostanzialmente in linea con le indicazioni precedenti e le aspettative del mercato. La banca centrale rimane in una posizione favorevole, con un'inflazione vicina all'obiettivo, una crescita che si mantiene su livelli tendenziali e mercati del lavoro che restano solidi. In questo contesto, i banchieri centrali sembrano ampiamente soddisfatti dei tassi di riferimento che si attestano intorno al punto intermedio dell'intervallo di neutralita' stimato e vedono pochi motivi per modificare l'orientamento in questa fase.

'Condividiamo l'opinione prevalente del Consiglio direttivo secondo cui i rischi per le prospettive di inflazione a medio termine rimangono sostanzialmente bilanciati. Nel corso di quest'anno, prevediamo che l'inflazione si orientera' verso un tasso piu' sostenibile del 2%, sostenuta da un graduale rallentamento dell'inflazione dei servizi e dei salari verso livelli compatibili con la stabilita' dei prezzi nel medio termine. Sebbene l'inflazione dei servizi e dei salari rimanga elevata, la BCE dovrebbe ignorare gli scostamenti modesti rispetto all'obiettivo e in gran parte determinati dai prezzi dell'energia, al fine di preservare il convenzionale spazio di manovra della politica monetaria, in particolare poiche' le aspettative di inflazione rimangono ben ancorate.

'Di conseguenza, continuiamo a prevedere che i tassi di riferimento rimarranno invariati nel prossimo futuro, pur lasciando aperta la valutazione sulla direzione della prossima mossa una volta terminato questo periodo di inazione'.

*Portfolio Manager di PIMCO "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

