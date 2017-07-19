Pictet WM: dall'IA-foria all'IA-fobia - PAROLA AL MERCATO

di Cesar Perez Ruiz* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 feb - Il forte rapporto sull'occupazione statunitense ha sorpreso in senso positivo, con un aumento del numero degli occupati non agricoli di 130 mila unita' a gennaio e una discesa del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti dal 4,4% al 4,3%. La crescita dei posti di lavoro per il 2025 e' stata pero' rivista al ribasso a 15 mila nuove posizioni al mese, rispetto alla precedente stima di 49 mila. L'aumento dei posti di lavoro si e' concentrato nel settore della salute e nell'amministrazione governativa, a differenza della maggior parte degli altri settori che hanno registrato una diminuzione. L'espansione dei salari si e' stabilizzata e sia il tasso di creazione di nuovi posti sia il tasso di perdita di occupazione restano modesti. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense e' rallentato al ritmo di crescita piu' debole degli ultimi cinque anni, mentre l'inflazione CPI di fondo e' aumentata del 2,5% anno su anno. L'intelligenza artificiale e' stata al centro delle notizie la scorsa settimana. I nuovi tool IA hanno provocato ribassi delle quotazioni nei settori del software, delle assicurazioni, del wealth management, dei servizi per il real estate commerciale e della logistica. Nonostante queste preoccupazioni, il finanziamento degli investimenti nell'IA rimane sostenuto.

Anthropic ha raccolto USD 30 miliardi ad una valutazione di USD 380 miliardi, e Alphabet ha emesso obbligazioni a 100 anni in sterline per incrementare ulteriormente i propri investimenti nell'IA. Il Capodanno cinese ha inaugurato l'Anno del Cavallo di fuoco. Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina sono rimaste in sottofondo dopo che il Pentagono ha detto che imprese cinesi come Baidu, BYD e Alibaba dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle imprese che hanno collegamenti con il settore militare cinese.

Separatamente, gli Stati Uniti stanno considerando riduzioni mirate dei dazi sulle importazioni dell'acciaio e dell'alluminio, a seguito di studi che mostrano come la maggior parte dei costi dei dazi ricada sull'economia interna.

Stiamo monitorando diverse pubblicazioni di dati: l'indicatore preliminare (flash) PMI, il PIL statunitense, il dato PCE (personal consumption expenditures) e il livello dell'inflazione nel Regno Unito e in Giappone. La Federal reserve pubblichera' il verbale della sua ultima riunione. Un solido rapporto sul mercato del lavoro statunitense rafforza la nostra idea che la Fed manterra' invariata la politica monetaria nel breve periodo. Il dato stabile sui prezzi al consumo in Svizzera conferma la nostra opinione secondo cui la Banca nazionale svizzera manterra' un atteggiamento attendista nel corso dell'anno. Acquisti mirati di valute estere rimangono possibili per contenere l'apprezzamento del franco svizzero. Nel settore delle fusioni e acquisizioni, Nuveen ha acquistato Schroders per USD 13,5 miliardi e il colosso cinese del food delivery Meituan ha acquisito la rivale Dingdong per USD 717 milioni. Queste transazioni supportano la nostra convinzione che l'attivita' globale di M&A stia accelerando.

*Head of Investments & CIO di Pictet Wealth Management, "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 17-02-26 13:53:34 (0381) 5 NNNN