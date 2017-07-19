Pictet Asset Management: tra incertezze macro e svolte di policy, cosa ci attende nel 2026 - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 dic - Dal punto di vista della politica monetaria, il quadro e' variegato. C'e' stato un deciso, e per certi versi improvviso, ripensamento in alcune giurisdizioni. In particolare, le dichiarazioni di alcuni membri del board della Bce, come quelle di Isabel Schnabel, si sono distinte per il carattere marcatamente 'hawkish'. Questo ha fatto si' che il mercato passasse dal prezzare la possibilita' di un ultimo taglio a quella di un rialzo gia' a partire dal 2026. Vedremo come la presidente Lagarde vorra' articolare la propria discussione nel corso dell'ultimo meeting del 2025, fissato per oggi, giorno precedente al verosimile rialzo da parte della Bank of Japan.

Negli Stati Uniti, la banca centrale americana ha tagliato i tassi come da attese, confermando l'intenzione di un ulteriore taglio nel 2026. Il mercato ha accolto positivamente il programma di acquisto di titoli di Stato a breve termine, i T-bill, per un ammontare complessivo di oltre 500 miliardi di dollari per il 2026. Il Tesoro americano ha da mesi deciso di spostare le emissioni del finanziamento del debito pubblico verso la parte a breve della curva dei rendimenti. Questa combinazione, una monetizzazione de-facto della politica fiscale espansiva, va nella direzione di allentamento delle condizioni finanziarie, fenomeno sempre gradito ai mercati finanziari. Diversamente, alcuni hanno voluto leggere il coordinamento tra politica monetaria e fiscale come non del tutto ortodosso, riportando alla luce i timori di un tentativo di accerchiamento della Fed da parte dell'amministrazione Trump. Un test importante ci sara' a gennaio, quando la Corte Suprema si pronuncera' sul caso di Lisa Cook, membro del board della Fed su cui pende l'istanza di licenziamento da parte del presidente Trump.

I mercati azionari e obbligazionari hanno avuto un comportamento 'fisiologico' nel corso del mese di novembre: a fronte di movimenti ribassisti delle borse, si sono viste discese delle curve dei rendimenti, e rialzi sui mercati azionari. Per quanto riguarda nello specifico il settore tecnologico, sono emerse preoccupazioni circa gli investimenti, in particolare sulla circolarita' e sulla leva finanziaria di alcune delle societa' maggiormente capitalizzate, considerazioni che riguardano piu' la qualita' degli utili piuttosto che la quantita' degli stessi. Il mercato ha (correttamente) iniziato a discriminare tra le societa' virtuose e quelle piu' a rischio per investimenti e tenuta dei margini.

Guardando al 2026, vediamo economie solide e capaci di adattarsi anche a politiche economiche e ad un quadro geopolitico non ideale; le economie emergenti sono in buona salute e le manovre fiscali e monetarie sono ortodosse.

D'altro canto, le valutazioni non sono particolarmente attraenti. Si e' aperta, nel corso delle sedute piu' recenti, una finestra per il famoso 'broadening' dei mercati azionari: non piu' solo un ristretto gruppo di azioni, ma un ampliamento a temi e settori per lunghi trimestri dimenticati. I mercati obbligazionari offrono rendimenti sufficienti per poterli considerare all'interno del portafoglio, ma la loro funzione e utilita' vanno valutate nell'ambito di ogni specifico portafoglio. Sara' proprio la costruzione di portafoglio un elemento determinante nel nuovo anno.

*Co-Head Multi Asset Euro di Pictet Asset Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

