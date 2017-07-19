Pictet AM: mercati globali in fase Goldilocks - PAROLA LA MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Il mercato del lavoro statunitense mostra segnali di raffreddamento, con un lieve aumento del tasso di disoccupazione, pur restando sotto le stime di fine anno della Fed. Un altro fattore rilevante e' la contrazione dei flussi migratori, effetto delle piu' recenti politiche di contrasto all'immigrazione.

Per quanto riguarda la politica monetaria, il mercato sconta un primo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre, con la possibilita' di un intervento piu' ampio qualora i dati economici dovessero risultare piu' deboli delle attese. In prospettiva, le attese di mercato indicano un progressivo calo del costo del denaro negli Stati Uniti nei prossimi anni, sebbene si tratti di scenari e non di certezze.

In Europa, la Banca Centrale Europea ha completato il ciclo di riduzione dei tassi, riportando il costo del denaro al due per cento, e appare orientata a una fase di stabilita', in attesa degli effetti del pacchetto fiscale tedesco.

L'incertezza politica in Francia, legata alle difficolta' di governabilita', sta intaccando la fiducia dei consumatori, ma al momento non si prevedono impatti significativi sugli attivi finanziari europei.

La stagione degli utili statunitensi si e' chiusa positivamente, con una crescita a doppia cifra trainata dal settore tecnologico. I grandi player del digitale e dell'intelligenza artificiale - come Google, Meta, Amazon e Microsoft - stanno incrementando in modo significativo gli investimenti in data center e AI, con una spesa in conto capitale molto superiore alle previsioni di inizio anno. In Europa, il settore finanziario, e in particolare le banche, beneficia di una maggiore pendenza delle curve dei rendimenti, che sostiene i margini di intermediazione. I mercati emergenti, dal canto loro, continuano a trarre vantaggio dalla debolezza del dollaro e da una dinamica degli utili che sta tornando ad attrarre capitali, come dimostra la riapertura del mercato delle IPO a Hong Kong.

Nel complesso, i mercati si trovano in una fase che puo' essere definita 'Goldilocks': condizioni complessivamente favorevoli e un sotto posizionamento degli investitori istituzionali che limita l'ampiezza delle correzioni azionarie. Tuttavia, un attacco serio all'indipendenza della FED, soprattutto in un contesto di crescita debole accompagnata da fiammate inflazionistiche, potrebbe riaccendere episodi di 'cattive correlazioni', ossia situazioni in cui azioni, obbligazioni e dollaro registrano perdite simultanee. Alla luce dell'attuale quadro macro e di mercato, riteniamo che la componente valutaria in dollari sia quella di cui si possa piu' facilmente ridurre l'esposizione, mentre per gli attivi di rischio statunitensi, sebbene le valutazioni appaiano elevate, il profilo di crescita degli utili rimane ancora convincente.

* Senior Investment Manager di Pictet Asset Management

