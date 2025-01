PGIM: i trend di crescita secolare resistono ai cambiamenti ciclici - PAROLA AL MERCATO

di Mark Baribeau* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - Il 2024 e' stato un anno particolarmente positivo per le azioni globali: l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale (AI) ha trainato i mercati al rialzo per la maggior parte dell'anno.

L'ampiezza del mercato ha iniziato ad aumentare verso fine anno, con l'avvio del ciclo di allentamento della Federal Reserve e le aspettative di crescita nate dall'ondata Repubblicana delle elezioni USA. Pur considerando la crescita dell'universo delle opportunita' disponibili come un contesto favorevole agli investitori mentre ci avviciniamo al 2025, riteniamo che i gestori attivi che puntano su trend di crescita secolare resilienti siano particolarmente ben posizionati per beneficiare del nuovo regime di mercato.

Divergenza tra aspettative di crescita e volatilita' La solida spesa per i consumi e i trend di crescita degli utili hanno permesso all'economia globale e al mercato azionario di superare molte difficolta' nel 2024. Le condizioni di base fanno pensare che entrambe le tendenze saranno meno favorevoli nel 2025. E' probabile che assisteremo a un aumento della volatilita', mentre i mercati metabolizzano le implicazioni nette dei mutevoli effetti della politica fiscale sulla crescita e sull'inflazione. Le aziende con un potenziale di guadagno sostenibile sostenuto dalla domanda duratura associata ai vantaggi di una forte crescita secolare dovrebbero distinguersi per la loro capacita' di resistere ai cambiamenti del panorama macro.

Le basi fondamentali della crescita I titoli growth continuano a beneficiare della solida performance degli utili, spesso superando le stime di consensus. Anche se le valutazioni non sono basse, non le consideriamo eccessivamente alte per le aziende, che dovrebbero mantenere solide traiettorie di crescita. Le stime di consensus prevedono una continua solidita' degli utili dei titoli growth, che beneficeranno di un piu' ampio margine di crescita delle azioni grazie a tassi potenzialmente piu' bassi.

*Portfolio Manager di PGIM Jennison Global Equity Opportunities fund.

