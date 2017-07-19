Oversonic Robotics: partnership strategica con NantWork in Usa su robotica cognitiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 gen - Oversonic Robotics, azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva, ha avviato una partnership strategica negli Stati Uniti con NantWorks, aprendo anche un nuovo ufficio a Los Angeles. L'accordo, che "rappresenta un passaggio chiave nel percorso di espansione internazionale dell'azienda", come si legge in una nota, consentira' a Oversonic di accelerare le attivita' di ricerca e sviluppo nei settori medicale e aerospaziale, consolidando l'integrazione tra robotica cognitiva, intelligenza artificiale e automazione in contesti reali. In ambito sanitario, la collaborazione e' focalizzata sullo sviluppo di piattaforme robotiche sicure e affidabili per ospedali e strutture sanitarie. Grazie all'accordo, nei prossimi mesi i primi robot umanoidi cognitivi di Oversonic saranno introdotti nelle cliniche statunitensi per l'avvio di trial clinici e per testare le macchine nell'interazione diretta con i pazienti. Nel settore aerospaziale, l'obiettivo e' applicare le piattaforme tecnologiche di Oversonic agli ambienti spaziali, abilitando soluzioni robotiche avanzate per l'esplorazione e il supporto delle infrastrutture, con un focus primario sulle missioni lunari. La partnership "rappresenta un passo decisivo nella nostra strategia di crescita internazionale e conferma la nostra visione di trasformare la robotica cognitiva in soluzioni concrete e innovative", ha detto Fabio Puglia, Presidente di Oversonic, sottolineando che "l'alleanza ecnologica con NantWorks si fonda anche sullo sviluppo congiunto e sull'utilizzo condiviso di proprieta' intellettuale proprietaria altamente avanzata". L'accordo rafforza inoltre la presenza di Oversonic nel mercato statunitense attraverso l'apertura di un nuovo ufficio a Los Angeles di circa 500 metri quadrati.

La struttura fungera' da hub per lo sviluppo tecnologico delle macchine medicali e per il coordinamento dell'espansione sul territorio americano, secondo un approccio strategico basato su alleanze tecnologiche e coalizioni industriali.

