            Notizie Radiocor

            Oracle: Clay Magouyrk e Mike Sicilia nuovi Ceo, Safra Catz vicepresidente

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 22 set - Oracle ha promosso Clay Magouyrk e Mike Sicilia al ruolo di amministratori delegati, con l'attuale Ceo, Safra Catz, che diventera' vicepresidente esecutivo del board. Lo ha appena annunciato la societa' tech. Nel premercato, il titolo di Oracle cede l'1,3%.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Oracle 261,30 +2,07 16.00.01 258,00 266,00 264,70


