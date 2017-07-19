Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Finanza
Oracle: Clay Magouyrk e Mike Sicilia nuovi Ceo, Safra Catz vicepresidente
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 22 set - Oracle ha promosso Clay Magouyrk e Mike Sicilia al ruolo di amministratori delegati, con l'attuale Ceo, Safra Catz, che diventera' vicepresidente esecutivo del board. Lo ha appena annunciato la societa' tech. Nel premercato, il titolo di Oracle cede l'1,3%.
AAA-Pca
(RADIOCOR) 22-09-25 14:28:45 (0358) 5 NNNN
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Oracle
|261,30
|+2,07
|16.00.01
|258,00
|266,00
|264,70