Open Fiber: testata con successo in Sicilia la tecnologia 50G-PON su rete FTTH -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Dopo una prima sperimentazione condotta in laboratorio nel 2023, comunica una nota, Open Fiber dimostra oggi la piena maturita' tecnologica della propria rete, replicando il test con successo su un'utenza residenziale di Milazzo (Messina).

L'attivita' e' stata seguita da remoto presso gli uffici di Open Fiber a Catania, dove erano presenti il direttore Technology Nicola Grassi, i responsabili della funzione Network Engineering and Innovation e il team di Open Fiber Sicilia. L'evoluzione e' stata ottenuta senza interventi sull'infrastruttura passiva, utilizzando un terminale di rete avanzato installato all'interno dell'abitazione del cliente e un upgrade sulla piattaforma della centrale. Un elemento che conferma la scalabilita' e l'efficienza dell'infrastruttura esistente. Il test fa seguito ad un altro record tecnologico di Open Fiber, con il raggiungimento di una capacita' trasmissiva di 81,6 Tbps sulla tratta in fibra ottica Messina-Reggio Calabria della dorsale nazionale. La sperimentazione conferma come la rete FTTH di Open Fiber sia gia' pronta a supportare velocita' di accesso fino a 50 Gbps, superiori di cinquanta volte rispetto agli standard attualmente disponibili.

com-nep

(RADIOCOR) 25-04-26 11:12:28 (0195) 5 NNNN