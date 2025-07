Ofi Invest: l'accordo con gli Stati Uniti puo' costare 75 miliardi di euro all'Ue - PAROLA AL MERCATO

di Ombretta Signori* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 lug - A seguito dell'ufficialita' dell'accordo tra Stati Uniti e Unione Europea sul livello dei dazi del 15%, nei paesi del Vecchio Continente si sono levate molte voci contro o a sostegno. Dal punto di vista dei mercati, a giudicare dalle reazioni (o dalle non reazioni) dei principali listini, le imprese sembrano vedere piu' aspetti positivi che negativi e questo perche', dal loro punto di vista, l'accordo consente di evitare una potenziale escalation e offre una maggiore visibilita' agli attori economici per il futuro, riducendo l'incertezza. Cio' puo' costituire un boost importante anche per gli investimenti, che finora erano stati frenati proprio dalle tensioni commerciali.

Tuttavia, noi di Ofi Invest AM riteniamo che questa sia una visione eccessivamente ottimistica, in quanto l'incertezza appena menzionata puo' essersi ridotta, ma non e' affatto scomparsa.

Infatti, se e' vero che e' stato stabilito un tetto tariffario unico del 15% per i prodotti dell'Ue esportati negli Stati Uniti, rimangono comunque forti dubbi sui dazi 'settoriali' legati alla 'Sezione 232' del Trade Expansion Act del 1962. Questa legge contiene una disposizione che autorizza il presidente americano a imporre dazi doganali per motivi di sicurezza nazionale, al termine di un'indagine condotta dal Dipartimento del Commercio. Cio' significa che Donald Trump ha la possibilita' di cambiare le carte in tavola improvvisamente nei mesi o negli anni a venire. Questo e' un aspetto che non va sottovalutato, anche perche' ad oggi sono ancora molti i settori strategici sotto esame e il caso principale e' quello farmaceutico, che rappresenta una quota importante delle esportazioni europee verso gli Usa.

Inoltre, a seguito della firma dell'accordo in molti si erano convinti che, qualora in futuro dovessero essere applicati ulteriori dazi su esportazioni che oggi non sono state toccate, questi sarebbero comunque del 15%. In realta', le dichiarazioni piu' recenti dei leader dei due blocchi hanno mostrato delle discordanze, che indicano come l'Ue sia ancora potenzialmente esposta a misure tariffarie, anche alla luce del fatto che si sta parlando di un accordo politico giuridicamente non vincolante.

A livello macroeconomico, l'esposizione dell'Area Euro al mercato statunitense e' significativa: 500 miliardi di euro di esportazioni annuali. Supponendo di operare in un contesto di elasticita' unitaria delle esportazioni rispetto alle tariffe doganali, un aumento del 15% dei dazi doganali comporterebbe una contrazione delle esportazioni pari a 75 miliardi di euro, corrispondenti a circa 0,5 punti di Pil.

Non bisogna poi dimenticare che questo e' solo l'impatto 'diretto', a cui vanno comunque aggiunti effetti indiretti legati all'incertezza, che potrebbero amplificare il rallentamento economico a causa del conseguente calo degli investimenti.

Al tempo stesso, l'impatto descritto avrebbe una distribuzione molto eterogenea tra i G4 dell'Eurozona, con Germania e Italia che subirebbero le perdite piu' significative, in quanto piu' esposte al commercio con Washington, mentre Francia e Spagna sarebbero relativamente meno colpite.

Tuttavia, e' opportuno segnalare che l'impatto negativo dei dazi puo' essere compensato da altri fattori positivi, sia interni all'UE, sia commerciali. Tra i primi rientrano l'aumento per la spesa in difesa e il grande piano di investimenti che la Germania si appresta a lanciare a partire dal prossimo anno, mentre tra i secondi vi e' il fatto che i prodotti che l'Europa esporta negli States non sono facilmente sostituibili. Cio' significa che non solo le vendite per certi settori potrebbero non subire ripercussioni particolarmente gravi, ma anche che diventerebbero potenzialmente piu' attrattivi per gli investitori. Per questo, nonostante i dazi del 15%, al momento le nostre previsioni di crescita per l'Area Euro si attestano ancora attorno all'1% nel 2025.

Infine, dal punto di vista della politica monetaria, questo accordo rafforza la nostra idea che non vi sia alcuna urgenza per la Banca Centrale Europea di abbassare i tassi e che il 2% potrebbe quindi essere il livello finale per questo ciclo economico, a meno che la Bce non riveda significativamente al ribasso le previsioni di inflazione a lungo termine entro la fine dell'anno.

*Head of Macroeconomic Research and Strategy di Ofi Invest AM

