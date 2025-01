Ofi Invest AM: gli Usa volano, l'Europa arranca - PAROLA AL MERCATO

di Geoffroy Lenoir * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - Nel 2024 si e' assistito a profondi cambiamenti della politica monetaria globale e anche nella supremazia americana sul resto del mondo. Ancora una volta, l'economia statunitense si e' dimostrata sorprendentemente solida, guidata soprattutto dai consumi delle famiglie, dalla forza del tech e dell'intelligenza artificiale e da un contesto politico che ha portato Donald Trump alla Casa Bianca per la seconda volta. Tuttavia, questi e altri risultati non erano scontati e l'incertezza - sia politica, sia geopolitica - non e' certo mancata, anche se alla fine non e' riuscita a far deragliare la crescita e i mercati obbligazionari globali. Ma alla luce di cio', cosa ci dobbiamo aspettare per i bond nel 2025? Per rispondere a questa domanda, serve osservare quelli che sono stati i driver di settore lo scorso anno.

Una transizione ben orchestrata Per prima cosa, bisogna osservare le principali decisioni prese dalla Federal Reserve e dalla Banca Centrale Europea, che a inizio 2024 hanno mantenuto i loro tassi elevati, rispettivamente al 5,5% e al 4,0%, cosi' da assicurarsi che l'inflazione fosse ben avviata verso l'obiettivo del 2%.

Questo modo di fare ha portato i mercati a prezzare quel taglio dei tassi dell'1% complessivo nel corso dell'anno che poi si e' effettivamente verificato, anche se piu' tardi, in una misura meno estesa del previsto (le previsioni stimavano un taglio dell'1,5%) e con tempistiche differenti. Questa riduzione ha avuto un impatto minimo sui tassi a breve, tanto che i Treasury Usa a due anni hanno visto i rendimenti di fine anno sostanzialmente inalterati, attorno al 4,25%, mentre i Bund tedeschi hanno ceduto lo 0,3%, attestandosi al 2,10%. Invece, i rendimenti di lungo termine si sono impennati, con i rendimenti decennali statunitensi che sono arrivati al 4,60% (+70 punti base) e quelli dei Bund al 2,40% (+35 bps). Inoltre, anche altre banche centrali hanno deciso di tagliare i tassi, come visto in Canada, Svizzera, Nuova Zelanda e Regno Unito, mentre Norvegia e Australia sono ancora in fase d'attesa. La Banca del Giappone, invece, ha deciso di alzare i tassi d'interesse per la prima volta in 17 anni.

I mercati dei bond stanno performando bene Come detto, nel 2024 i tassi d'interesse a breve hanno iniziato a contrarsi, ma quelli di piu' lungo periodo sono cresciuti. Cio' spiega perche' nell'Area Euro i rendimenti dei titoli sovrani sono tornati attorno all'1,8%. E' vero che si tratta comunque di rendimenti positivi, ma comunque molto lontani da quelli offerti da altre soluzioni, come il 4% dei money market fund (un picco dal 2008), che sono anche molto piu' attrattivi in termini di rendimento aggiustato al rischio. Pertanto, per ottenere compensi maggiori nell'obbligazionario, nel 2024 e' stato necessario esporsi a soluzioni nel settore privato, sia nel segmento investment grade (+4,74%), sia nell'high yield (+9%). Si prevedeva quindi un buon rendimento sul mercato del credito dopo un anno gia' eccezionale nel 2023, in cui le due classi di attivita' hanno guadagnato rispettivamente quasi l'8% e il 12%. Poiche' il mercato del credito e' sensibile ai tassi di interesse e agli spread creditizi, sono stati questi ultimi a sostenere queste classi di attivita'. Il mercato e' stato particolarmente favorevole anche per quanto riguarda le emissioni primarie, che ha segnato il record di 370 miliardi di euro per il segmento investment grade e di 87 miliardi per l'high yield. Infine, i flussi nei fondi obbligazionari europei sono triplicati rispetto al 2023, il che ha permesso alle imprese di rifinanziarsi e ridurre ulteriormente il rischio di default per gli anni a venire.

* Co-CIO Mutual Funds di Ofi Invest AM.

