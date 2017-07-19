Norvegia: Fondo sovrano guadagna 206 miliardi nel 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - Il Fondo sovrano norvegese ha guadagnato 2.362 miliardi di corone (206 miliardi di euro) nel 2025, grazie a investimenti in tecnologia e finanza, e ha visto il suo valore raggiungere la sbalorditiva cifra di 21.268 miliardi di corone (1.858 miliardi di euro). "Il fondo ha registrato una performance molto solida", ha dichiarato il responsabile Nicolai Tangen.

"I titoli tecnologici, finanziari e delle materie prime si sono distinti, contribuendo in modo significativo ai rendimenti complessivi", ha aggiunto. Il rendimento e' stato del 15,1% nel 2025. Gli investimenti azionari, il 71,3% del portafoglio, hanno reso il 19,3%. Il Fondo investe in 7.200 societa' in tutto il mondo e detiene in media l'1,5% di tutte le societa' quotate a livello globale. Le principali partecipazioni in valore sono in titoli tecnologici Usa: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet e Amazon; gli investimenti obbligazionari (26,5%) sono saliti del 5,4%, quelli immobiliari (1,7%) del 4,4%. Sebbene ancora marginali, gli investimenti in progetti di energia rinnovabile hanno registrato un rendimento del 18,1%.

