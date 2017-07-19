Nissan: accordo con Wayve per tecnologia AI assistenza guida nuova generazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - Nissan Motor e Wayve hanno annunciato oggi, in una nota, la firma di accordi definitivi per collaborare all'integrazione della serie ProPilot di nuova generazione con la tecnologia AI Wayve su un'ampia gamma di veicoli Nissan. Questa partnership, viene spiegato, 'combinera' il software AI integrato di Wayve con i sistemi avanzati di assistenza alla guida di Nissan per supportare sia l'Adas che la guida avanzata punto a punto'.

L'implementazione del sistema nei veicoli prodotti in serie consentira' a Nissan e Wayve di apprendere dalle diverse condizioni di guida reali, consentendo un miglioramento continuo e rafforzando la competitivita' a lungo termine delle tecnologie di guida intelligente di Nissan. Ivan Espinosa, Presidente e Ceo di Nissan Motor commenta: "Combinando l'esperienza avanzata di Nissan nella guida autonoma con la tecnologia AI all'avanguardia di Wayve, stiamo definendo un nuovo punto di riferimento per l'assistenza alla guida. L'adozione diffusa della nostra tecnologia ProPilot di nuova generazione integrata con l'intelligenza artificiale di Wayve offrira' ai clienti di tutto il mondo un'esperienza di guida piu' sicura, intuitiva e confortevole, accelerando al contempo la transizione verso un futuro di mobilita' intelligente".

