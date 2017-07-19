Neuberger Berman: 9 domande per la Bce - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 mag - 6.E se il conflitto dovesse protrarsi? Quali misure di politica monetaria pensa che adottera' la Bce nel 2026? Ci aspettiamo che la Bce mantenga invariati i tassi di interesse di riferimento sino alla fine del conflitto.

Prevediamo che l'attivita' economica sara' piu' colpita rispetto al 2022, il che significa che la recessione in vista dovrebbe portare la Bce ad attendere con cautela piu' a lungo. Le aspettative di inflazione indicano un'inflazione headline che potrebbe raggiungere un picco intorno al 3,5%-4%, mentre l'inflazione core rimarrebbe al di sotto del 2,5% nei prossimi mesi. Nel luglio 2022, quando la Bce inizio' ad aumentare i tassi di riferimento, l'inflazione core era al 4%.

7.E alla prossima riunione? Ci aspettiamo che la Bce mantenga invariati i tassi di interesse di riferimento nella riunione di questa settimana.

8.In uno scenario di inflazione crescente, quali misure potrebbe adottare la Bce oltre a quelle monetarie? Per anni ha cercato il sostegno delle politiche fiscali nazionali senza molto successo. Ritiene che cio' sia possibile in uno scenario politico come quello attuale? A differenza del 2022, la mancanza di margini fiscali sta portando i governi ad astenersi dall'aumentare la spesa per sostenere i consumi delle famiglie o gli investimenti delle imprese - misure che sarebbero inflazionistiche. Al contrario, i governi hanno scelto tagli alle tasse o all'Iva, limitando il pass-through dell'aumento dei prezzi dell'energia. La Bce potrebbe ridurre l'offerta di liquidita' denominata in euro per garantire che il credito a famiglie e imprese non alimenti la domanda, favorendo allo stesso tempo un apprezzamento dell'euro per contrastare l'inflazione importata.

9.Potrebbe fornire le vostre previsioni macroeconomiche e sui tassi d'interesse per l'Europa in questo scenario? Prevediamo una diminuzione dei consumi e una crescita piu' lenta degli investimenti nei prossimi mesi. La forte concorrenza delle esportazioni dall'Asia spingera' l'economia dell'Eurozona vicino alla recessione. In questo contesto, ci aspettiamo che, una volta terminato il conflitto, i rendimenti obbligazionari tornino a scendere, con il rendimento del Bund tedesco che si riporterebbe intorno al 2,5%.

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(RADIOCOR) 03-05-26 12:57:45 (0193) 5 NNNN