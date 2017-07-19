Natuzzi: sindacati, inaccettabile proposta esuberi avanzata dall'azienda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 dic - "Dopo 24 anni di ammortizzatori sociali e diversi milioni di fondi pubblici, non e' possibile accettare 479 esuberi e la rispettiva chiusura di due dei cinque stabilimenti. Consideriamo finito il tempo delle responsabilita' a carico solo delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo Natuzzi, che da anni pagano le scelte sbagliate dell'azienda dopo ben 8 piani industriali". Lo dichiarano in una nota le segreterie nazionali di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, a seguito dell'incontro di questa mattina al Mimit. 'Il piano industriale di Natuzzi non ci convince - spiegano i sindacati - non solo sul fronte degli investimenti, che sono letteralmente assenti, ma soprattutto sulla riduzione del personale e sulla chiusura di due dei cinque stabilimenti del Gruppo". Al termine dell'incontro la Regione Puglia ha chiesto di riattivare il tavolo regionale, richiesta accolta positivamente dalle organizzazioni sindacali, mentre il Mimit ha proposto un nuovo incontro per la data del 25 febbraio prossimo, dopo il tavolo convocato dalle regioni per il 9 gennaio.

