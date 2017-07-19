MUFG Bank: outlook macroeconomico per l'area euro - PAROLA AL MERCATO

di Henry Cook* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - L'economia dell'area euro inizia l'anno su basi complessivamente solide, nonostante gli evidenti rischi geopolitici. Ci aspettiamo un miglioramento della crescita trimestrale fino al 2026, sostenuta dallo stimolo fiscale tedesco, dall'erogazione dei fondi del Recovery Fund europeo e da dinamiche dei consumi ragionevolmente favorevoli. Prospettive piu' positive per l'industria tedesca, per la quale prevediamo una moderata ripresa ciclica, rafforzano l'ipotesi di un graduale miglioramento del ritmo di Dopo un'inflazione stabile nel 2025, il processo di disinflazione e' destinato a riprendere nel corso di quest'anno: stimiamo che l'inflazione headline si attesti in media all'1,7% nel 2026. Il rafforzamento del cambio, la diversificazione dei flussi commerciali e il calo dei prezzi dell'energia potrebbero spingere il tasso headline ulteriormente al di sotto dell'obiettivo della BCE. Tuttavia, i responsabili di politica monetaria appaiono chiaramente soddisfatti dell'attuale impostazione e la soglia per un aggiustamento della stessa restera' elevata, soprattutto in un contesto di attivita' economica relativamente solida.

L'economia mantiene un discreto slancio verso il 2026 I dati recenti continuano a suggerire che l'economia dell'area euro inizi l'anno con un ritmo di crescita stabile, un'inflazione sotto controllo e un mercato del lavoro resiliente. In sintesi, i fondamentali macroeconomici appaiono solidi e la narrativa di resilienza emersa lo scorso anno resta valida. Gli indicatori basati sui sondaggi si sono generalmente indeboliti a dicembre, ma su base trimestrale sia il PMI composito sia l'indicatore di fiducia della Commissione europea hanno raggiunto nel quarto trimestre i livelli piu' elevati dal 2023.

Nel 2026 la crescita dovrebbe essere sostenuta da una serie di fattori: la spesa pubblica in Germania, gli ultimi esborsi del Recovery Fund europeo e dinamiche dei consumi ragionevoli. Riteniamo inoltre che vi sia margine per una limitata ripresa ciclica dell'industria, nonostante i persistenti venti contrari per le esportazioni e gli investimenti privati. Nel complesso, prevediamo che la crescita rallenti dall'1,4% nel 2025 all'1,2% quest'anno.

Tuttavia, le distorsioni legate al carry-over annuale nascondono un quadro di miglioramento, con tassi di crescita trimestrali destinati a registrare una moderata ripresa nel corso dell'anno, e riteniamo inoltre che i rischi per le nostre previsioni siano leggermente orientati al rialzo.

Sul fronte fiscale, lo stimolo fiscale tedesco procede piu' lentamente di quanto inizialmente sperato, ma prevediamo che il deficit di bilancio si ampli di circa 1 punto percentuale di PIL, attestandosi al 3,5% circa quest'anno. Si tratta di un dato meno marcato rispetto ai piani del governo - ci attendiamo i consueti slittamenti e ritardi nella spesa per infrastrutture - ma che fornirebbe comunque un impulso significativo. Prevediamo che la crescita tedesca salga all'1,1% quest'anno (dallo 0,3% del 2025).

La politica fiscale e' destinata a essere piu' neutrale nel resto dell'area euro, con un lieve consolidamento in diversi Stati membri. Detto questo, gli investimenti pubblici nei Paesi periferici saranno sostenuti dal programma Next Generation EU (il fondo per la ripresa post-pandemia), che non e' incluso nei saldi di bilancio nazionali. Il programma e' ora entrato nel suo ultimo anno ed e' una classica dinamica 'use it or lose it'. I Paesi periferici sono destinati a beneficiare di finanziamenti significativi: Italia, Spagna, Portogallo e Grecia dispongono complessivamente di 55 miliardi di euro di sovvenzioni ancora da erogare sull'ammontare totale, pari a circa lo 0,3% del PIL dell'area euro.

*Senior Europe Economist di MUFG Bank.

