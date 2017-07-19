Mufg Bank: le banche centrali affrontano il ritorno dei rischi di stagflazione - PAROLA AL MERCATO

di Henry Cook * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mar - I rischi di stagflazione in Europa restano elevati Le speranze di una de-escalation in Medio Oriente sono state alimentate dalle dichiarazioni di Trump secondo cui il conflitto con l'Iran dovrebbe risolversi 'molto presto' e gli obiettivi militari della sua amministrazione siano 'praticamente completati'. Il momento in cui Trump ha rilasciato queste dichiarazioni suggerisce una certa sensibilita' alle tensioni dei mercati dopo che il petrolio ha raggiunto i 120 dollari/barile all'inizio della settimana.

Sebbene questi sviluppi sostengano la nostra view iniziale secondo cui il conflitto abbia maggiori probabilita' di durare settimane piuttosto che mesi, resta ancora poca chiarezza sulla strategia statunitense di medio periodo o sulla capacita' di Trump di controllare gli sviluppi. L'Iran ha optato per la continuita' scegliendo Mojtaba Khamenei come nuovo leader supremo e i funzionari hanno indicato che il Paese non sta cercando un cessate il fuoco. E' molto plausibile che gruppi decentralizzati continuino a rappresentare una minaccia per la navigazione nello Stretto di Hormuz. Anche gli obiettivi del governo israeliano potrebbero differire da quelli degli Stati Uniti. In questo contesto, il petrolio rimane intorno ai 90 Usd/barile (~50% da inizio anno), nonostante la proposta di rilascio delle riserve strategiche.

La situazione e' chiaramente fluida e qualsiasi proiezione sull'inflazione in questa fase deve essere presa con cautela.

Tuttavia, riteniamo che uno scenario di de-escalation prudente, con elevata incertezza e rischi di interruzioni sporadiche alle spedizioni e alla produzione, potrebbe mantenere il petrolio intorno ai 75-80 Usd per un periodo prolungato. In tal caso, e assumendo un profilo simile per il gas europeo e effetti ritardati ad esempio sui prezzi alimentari, probabilmente alzeremmo la nostra previsione di Hicp per l'area euro nel 2026 dall'1,8% (pre-conflitto) a circa il 2,3%. In altre parole, lo scenario passerebbe da un lieve undershoot a un moderato overshoot. Una dinamica simile si verificherebbe nel Regno Unito, con l'inflazione Cpi piu' vicina al 3% quest'anno (la nostra previsione pre-conflitto era del 2,4%).

Per quanto riguarda gli scenari di rischio, riteniamo che i tassi di inflazione headline potrebbero superare il 5% sia nell'area euro sia nel Regno Unito in uno scenario avverso con petrolio a 120 Usd/barile e gas naturale a 100 Eur/MWh, a condizione che tali prezzi si mantengano e si combinino con interruzioni delle catene di approvvigionamento, valute piu' deboli e interventi governativi minimi.

I policymaker saranno attenti agli effetti secondari Il marcato aumento dei rischi di inflazione in Europa si sta certamente riflettendo nei mercati. Al momento in cui scriviamo, circa 35 punti base di inasprimento della Bce sono prezzati per quest'anno. Lagarde ha affermato che la Bce fara' 'tutto cio' che e' necessario per garantire che l'inflazione sia sotto controllo', mentre altri funzionari hanno ribadito l'idea che la Bce prenderebbe almeno in considerazione un rialzo dei tassi. Nel frattempo, i tagli dei tassi della BoE sono stati praticamente esclusi dalle aspettative di mercato.

In un mondo ideale, le banche centrali si sentirebbero a proprio agio nel guardare oltre questo tipo di shock inflazionistico dal lato dell'offerta, che aumenta direttamente i tassi di inflazione solo per un periodo limitato e pesa sull'attivita' economica. Tuttavia, non ci aspettiamo di sentire usare questa volta la parola 'transitorio', con l'impennata dell'inflazione del 2021-22 ancora fresca nella memoria. Le aspettative di inflazione delle famiglie sono scese da quell'episodio, ma non possono essere considerate 'ben ancorate'. I prezzi dell'energia sono un forte punto di riferimento per i consumatori e i responsabili delle politiche temeranno che le aspettative possano disancorarsi ulteriormente, causando pressioni sui costi a spirale.

Per ora, i policymaker non avranno fretta di cambiare rotta mentre l'incertezza rimane elevata. Otto banche centrali del G10 si riuniranno la prossima settimana: ci aspettiamo che il messaggio generale sia 'wait and see'.

L'intenzione di preservare la flessibilita' e' comprensibile, ma prezzi dell'energia piu' elevati faranno salire meccanicamente e rapidamente i tassi di inflazione. Se i prezzi energetici piu' alti dovessero persistere, i funzionari dovranno decidere quanto peso attribuire alle aspettative di inflazione delle famiglie (che aumenteranno) rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e della domanda (che si indeboliranno).

Ci sara' inoltre incertezza sulla risposta fiscale, con anche i governi in modalita' 'attendere e vedere'. Le misure di sostegno all'energia possono essere introdotte rapidamente, soprattutto perche' esistono gia' modelli dalla crisi precedente, ma richieste fiscali concorrenti (ad esempio per una maggiore spesa per la difesa) potrebbero limitare il margine di manovra dei governi.

* Senior Europe Economist di Mufg Bank.

red-

(RADIOCOR) 11-03-26 15:19:31 (0495) 5 NNNN