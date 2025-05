Morning note: economia e finanza dai giornali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mag - Mercati: dollaro e debito Usa il giorno del giudizio Bessent: tagli alle spese. Bini Smaghi (intervista): 'Tassi alti e sfiducia delle famiglie c'e' rischio recessione' (Repubblica, pag. 20). Oggi a Piazza Affari e' il 'Dividend day' Oltre 15 miliardi di euro di cedole e alti rendimenti Ecco le azioni piu' generose (Libero, pag. 14) Fisco: acconto Imu, con aliquote al top decisivo il catasto.

Superbonus, gestione a due vie per le lettere di compliance (Il Sole 24 Ore, pag. 2) Dazi: Lagarde all'Ue: 'Senza accordo risposta dura alla Casa Bianca liberiamoci dalle dipendenze' (Repubblica, pag. 21).

Lagarde: 'La reazione Ue ai dazi sia forte A ottobre pronti col progetto euro digitale' (La Stampa, pag. 26). Sul piatto 1.500 miliardi di beni, parte la corsa per evitare i dazi (Il Giornale, pag. 2) Mps: le fondazioni valutano l'uscita, quote troppo basse per contare nel risiko (La Stampa, pag. 26) Tim: chiede ai soci di allargare l'oggetto sociale per ampliare i servizi (La Stampa, pag. 26) Banca Etica: elegge il Cda, Soldi nuovo presidente (La Stampa, pag. 26) Volkswagen: 'Vendita di Italdesign? E' un errore disfarsene', parla Fabrizio Giugiaro, ceo di GFG Style (Il Giornale, pag. 26) Nissan: nei tagli anche prepensionamenti per 3.600 dipendenti (Il Giornale, pag. 26) Social: minori e web, genitori in prima linea (Il Sole 24 Ore, pag. 5) Scuola: i 15enni ottimisti (a sorpresa): futuro roseo con l'istruzione. Assicurazione piena per oltre 10 milioni di alunni e insegnanti (Il Sole 24 Ore, pag. 12) Professioni: social media manager, chance nella pubblica amministrazione (Il Sole 24 Ore, pag. 14) Ambiente: consumo di suolo e di energia, le due sfide eco dei data center (Il Sole 24 Ore, pag. 10) Pa: test trasparenza per l'intelligenza artificiale nelle Pa (Il Sole 24 Ore, pag. 8) Sanita': medici di famiglia, a Lodi e Monza uno per 1.700 abitanti (Il Sole 24 Ore, pag. 6) Festival di Trento: al via da giovedi' 22 maggio, in primo piano grandi riforme e professioni in trasformazione (Il Sole 24 Ore, pag. 11) Immobiliare: concorsi di progettazione: focus sulla fattibilita' economica. L'integrazione tra scrivanie e spazi natura incide sui profitti (Il Sole 24 Ore, pag. 16) Marketing: comunicatori sotto pressione tra dazi e conflitti (Il Sole 24 Ore, pag. 18) Auto: dazi Usa sulle auto perche' li paghiamo tutti (Corriere della Sera, pag. 24) Politica: tensioni sul terzo mandato E' crisi nella giunta Fedriga. Bolzano al centrodestra per la prima volta Corrarati e' il nuovo sindaco (Corriere della Sera, pag. 21) Ucraina: 'Kiev attende una pace giusta' E Zelensky ringrazia papa Leone. Oggi la telefonata Trump-Putin (Corriere della Sera, pag. 6). La mediazione di Prevost offre a Kiev la Santa Sede per il vertice con Mosca (Repubblica, pag. 2). 'Pronto a incontrare Putin pur di far cessare la guerra', il colloquio con Volodymyr Zelensky (Il Messaggero, pag. 5) Israele: Netanyahu apre alle fine delle guerra e annuncia la ripresa degli aiuti a Gaza (Corriere della Sera, pag. 16) Usa: Biden, cancro aggressivo alla prostata (Corriere della Sera, pag. 17) Romania: colpo ai sovranisti, vince il candidato europeista (Corriere della Sera, pag. 18).

