Morning note: economia e finanza dai giornali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 aprile - Ungheria: L'era di Orba'n al capolinea. Trionfa Magyar. Il primo banco di prova sara' la politica estera. Tra la voglia di Europa e i vincoli con Mosca. L'avvocato ex amico di Viktor che promette lotta alla corruzione. Gli anni vissuti a Bruxelles. Il sollievo di von der Leyen, il cuore dell'Europa batte piu' forte (Corriere della Sera, pag. 2-9).

Il crollo di Orba'n, vittoria a valanga di Magyar. 'Abbiamo liberato l'Ungheria'. La fine dell'autocrate braccato dagli scandali. 'Ma non mi arrendero''. Lazar 'E' l'effetto Maga al contrario, ma il populismo e' ancora vivo'. Il Pd 'Perde anche Meloni', lei plaude al vincitore, collaboreremo (la Repubblica, pag. 2-9). Magyar, l'underdog pro Ue. Le perplessita' di Meloni sulla'affidabilita' di Magyar. E Salvini ora frena su Orban (La Stampa, pag. 2-7) Medio Oriente: Usa-Iran, colloqui senza accordo. E Trump annuncia il blocco navale. Teheran grida vittoria e attende.

La paura di nuove repressioni. Netanyahu nel sud del Libano.

'La guerra non e' finita'. Nuovo raid, altri undici morti (Corriere della Sera, pag. 10-14). Usa-Iran, salta la trattativa. Trump, blocchiamo Hormuz. I nodi del negoziato (la Repubblica, pag. 10-13). 'Per gli Usa e' un fallimento strategico. Ora l'escalation, poi un'intesa ci sara'' (La Stampa, pag. 9) Inflazione: Giovani, famiglie con figli e operai: i piu' esposti al rischio (Il Sole 24 Ore, pag. 2) Pensione: Giovani e previdenza, il mercato supera i tempi della politica (Il Sole 24 Ore, pag. 6) Immigrazione: Lavoro extra Ue, boom di posti per ex stagionali. Traina il Veneto (Il Sole 24 Ore, pag. 8) Energia 1: L'appello di Descalzi alla Ue 'Gas russo, stop al bando. Situazione critica per gli aerei' (Corriere della Sera, pag. 15). Descalzi richiama l'Europa. 'Sospendere l'addio al gas russo' (la Repubblica, pag. 15). Descalzi, l'Ue ragioni sul gas russo. Il governo pronto a tassare i petrolieri (La Stampa, pag. 12) Energia 2: Rinnovabili taglia bollette. Sprint del Lazio in cinque anni (Il Sole 24 Ore, pag. 3) Digitale: Regole e investimenti, l'influencer marketing entra nell'eta' adulta (Il Sole 24 Ore, pag. 9) Scuola, bonus piu' ricco nel 730, oltre 3 milioni di beneficiari (Il Sole 24 Ore, pag. 5) Vino: Resiste ai dazi Usa. 'Export fino a 10 miliardi con Messico, India e Cina' (La Stampa, pag. 24) Politica: Schlein, primarie? Non e' l'unica via. Il 'piano' di Franceschini su Salis (Corriere della Sera, pag. 21). FI apre a Freni in Consob per avere Barelli viceministro (la Repubblica, pag. 23). La fronda degli anti-Tajani.

'Commissariare 5 Regioni'. Il mediatore Cirio da Marin (La Stampa, pag. 15) Red.

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