Moda: Capasa, avvio positivo per il 2026, sara' l'anno della ripartenza

Negli ultimi mesi e' avvenuta un'inversione di tendenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 feb - Il 2026 potrebbe essere 'l'anno della ripartenza della moda'. Questa l'opinione di Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. 'Siamo moderatamente fiduciosi. Ci aspettiamo di chiudere il 2026 con il segno piu'', ha dichiarato visitando il Fashion Hub, spazio aperto durante i giorni della Fshion Week per dare luce ai nuovi talenti.

'Abbiamo avuto un 2024 complesso, chiuso con un calo del fatturato del settore moda del 5,4%, un 2025 anch'esso complesso, ma migliore delle attese, dal momento che pensavamo di registrare un ribasso attorno al 3,2% e poi invece abbiamo chiuso con un -2,6%', ha spiegato, evidenziando: 'negli ultimi mesi abbiamo assistito a un'inversione di tendenza e ci pare che il 2026 abbia registrato una partenza positiva che ci fa sperare che chiuderemo l'anno con il segno piu''. Per Capasa e' questo il 'momento di rispondere con la creativita''. E in effetti, ha sottolineato, la Fashion Week milanese sara' forte, complici tre debutti importanti, ossia quelli di Gucci, Marni e Fendi.

Inoltre, ha tenuto a sottolineare Capasa, la Camera della Moda si opera per aiutare i giovani creativi, offrendo un Hub e mettendoli in contatto con buyer e giornalisti di tutto il mondo.

