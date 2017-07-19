Mirabaud AM: siamo davanti a uno shock inflazionistico, non della crescita - PAROLA AL MERCATO

di Valentin Bissat* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - La guerra in Iran sta riaccendendo i timori di una nuova crisi energetica, ma il contesto monetario in cui questo rischio sta emergendo e' diverso da quello del 2022. All'epoca, le banche centrali si trovavano ad affrontare una situazione particolarmente delicata: i tassi di interesse di riferimento erano ai minimi storici, le aspettative di inflazione a lungo termine iniziavano a disancorarsi e molti responsabili della politica monetaria descrivevano ancora l'aumento dei prezzi come un fenomeno temporaneo.

A cio' si e' aggiunto un forte shock della domanda innescato da uno stimolo fiscale eccezionale all'indomani della pandemia, dando origine a un'inflazione alimentata contemporaneamente da uno shock dell'offerta e da un aumento della domanda. Nel complesso, questo ha costretto a un diffuso inasprimento della politica monetaria, sebbene troppo tardivo.

In questo contesto, la Federal Reserve dispone di un margine di manovra maggiore rispetto alla Banca Centrale Europea grazie al suo duplice mandato: stabilita' dei prezzi e massima occupazione. Il mercato del lavoro statunitense rimane resiliente, come dimostrano i solidi dati sulla creazione di posti di lavoro registrati a marzo, e la soglia per un ulteriore taglio dei tassi e' elevata. In Europa, la BCE si trova ad affrontare una situazione diversa, poiche' il suo mandato, strettamente focalizzato sull'inflazione, le impone maggiori vincoli.

Un aumento dei tassi gia' ad aprile ci sembra improbabile: un inasprimento marginale avrebbe effetti limitati su uno shock dell'offerta legato al petrolio o al gas, mentre l'economia europea resta piu' vulnerabile a un ulteriore irrigidimento.

*Chief Economist & Senior Strategist, Mirabaud AM.

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(RADIOCOR) 19-04-26 13:57:24 (0278) 5 NNNN