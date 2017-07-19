Mido: al via conto alla rovescia per edizione 2026, +3,5% pre-registrazioni

1.200 espositori dei quali 930 esteri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 gen - E' scattato il conto alla rovescia per l'avvio di Mido 2026, la fiera dell'occhialeria milanese, la piu' grande al mondo, che si terra' dal 31 gennaio al 2 febbraio a Fieramilano Rho. 'Siamo pronti a dare il via a questa nuova edizione di Mido - ha detto la presidente di Mido e Anfao, Lorraine Berton - ci alleniamo tutto l'anno per questi tre giorni. Il nostro obiettivo e' sempre lo stesso: anticipare i tempi, aumentare il livello, guardare avanti'. La presidente, nella conferenza di presentazione, ha annunciato che gli espositori saranno circa 1.200, dei quali 270 italiani e 930 stranieri, provenienti da circa 50 Paesi. Nel corso della conferenza e' stato indicato che i visitatori pre-registrati sono gia' il 3,5% in piu' rispetto allo scorso anno.

