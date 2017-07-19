Microsoft: investira' 17,5 mld $ in India, punta su AI e cloud computing

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 9 dic - Microsoft investira' 17,5 miliardi di dollari in intelligenza artificiale e cloud computing in India. L'amministratore delegato, Satya Nadella, ha dichiarato che il colosso tecnologico investira' il capitale in quattro anni, dopo l'incontro con il primo ministro, Narendra Modi. I due hanno discusso la roadmap del Paese per l'intelligenza artificiale e le priorita' di crescita.

"Per sostenere le ambizioni del Paese, Microsoft sta impegnando 17,5 miliardi di dollari - il nostro piu' grande investimento di sempre in Asia - per contribuire a costruire le infrastrutture, le competenze e le capacita' necessarie per un futuro incentrato sull'intelligenza artificiale in India", ha dichiarato Nadella, in un post su X. Il Paese, che conta 1,45 miliardi di persone, e' al centro di una battaglia sull'intelligenza artificiale, con leader come il cofondatore di Anthropic, Dario Amodei, in visita nelle ultime settimane, sottolinea Bloomberg. L'India, con milioni di ingegneri specializzati in apprendimento automatico e scienza dei dati, ospita anche alcune delle piu' grandi aziende di servizi tecnologici al mondo, come Tata Consultancy Services Ltd. e Infosys Ltd.

