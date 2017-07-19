MFS: anteprima BCE, tassi stabili grazie al riassestamento dei rischi economici - PAROLA AL MERCATO

di Annalisa Piazza* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - E' improbabile che la BCE sconvolga le aspettative del mercato nella riunione di dicembre, dato che il contesto economico ha mostrato segni di stabilita'. Sebbene la crescita del PIL nelle principali economie dell'eurozona rimanga disomogenea, il quadro generale e' meno stagnante di quanto temuto in precedenza. L'inflazione a medio termine dovrebbe stabilizzarsi intorno all'obiettivo del 2%, con proiezioni per il 2028 leggermente superiori a tale livello. La BCE sembra pronta a mantenere l'attuale orientamento in politica monetaria, senza modifiche imminenti dei tassi di interesse.

Con l'economia dell'Eurozona che mostra segni di resilienza e l'inflazione in linea con l'obiettivo a medio termine, la banca centrale dovrebbe adottare un approccio attendista.

Tuttavia, permangono rischi per la crescita e l'inflazione.

Le incertezze commerciali con gli Stati Uniti e la Cina, insieme alle potenziali ripercussioni su una riduzione degli investimenti uniti a una maggiore cautela nella spesa dei consumatori, potrebbero incidere negativamente sulle previsioni. Dati recenti, come la contrazione delle esportazioni tedesche verso gli Stati Uniti e la Cina, sottolineano la fragilita' delle dinamiche commerciali. Anche i mercati finanziari hanno registrato una notevole volatilita' nelle ultime settimane, aggravata dall'inasprimento delle condizioni di liquidita'. La curva dei rendimenti dell'eurozona dovrebbe rimanere con pendenza elevata, riflettendo una certa volatilita' a breve termine dovuta al riposizionamento di mercato. Inoltre, le imminenti riforme pensionistiche potrebbero influenzare la forma della curva con l'avvicinarsi del 2026. Un taglio dei tassi all'inizio del 2026, sebbene non sia lo scenario di base, potrebbe concretizzarsi se la crescita economica dovesse rallentare. Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, non si puo' escludere del tutto la possibilita' di ulteriori fluttuazioni di mercato a breve termine.

D'altro canto, ci sono anche segnali di ottimismo. La trasmissione dei tassi di politica monetaria piu' bassi continua a influenzare l'economia reale e il pacchetto di stimoli fiscali della Germania dovrebbe dare un impulso indispensabile all'attivita' ciclica. Inoltre, un mercato del lavoro solido e un'inflazione bassa sostengono i redditi reali disponibili, il che potrebbe aiutare la crescita del PIL ad avvicinarsi al suo potenziale nei prossimi trimestri.

I recenti sviluppi economici hanno in parte alleviato i rischi di ribasso, sostenendo le prospettive di stabilita' dei tassi nel breve termine.

I prossimi mesi saranno quindi cruciali per determinare se eventuali shock esterni o dati inaspettati potrebbero inclinare l'equilibrio e provocare un cambiamento nella politica. Per ora, la BCE sembra intenzionata a mantenere la rotta, navigando in un delicato equilibrio tra rischi di crescita e pressioni inflazionistiche.

*Fixed Income Research Analyst, MFS Investment Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 15-12-25 14:22:34 (0358) 5 NNNN