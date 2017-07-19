Mcc: utile netto consolidato 2025 cresce a 82,7 milioni (+16%)

Per Mediocredito Centrale spa profitti a 40,8 mln (+57%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 feb - Il gruppo Mcc chiude il 2025 con un utile netto consolidato di 82,7 milioni in crescita del 16% rispetto al 2024. I dati approvati oggi dal cda della capogruppo mostrano per Mediocredito Centrale un utile di 40,85 milioni (+57%) cui si aggiungono i risultati, gia' comunicati, delle due controllate: BdM Banca (31,8 milioni) e Cassa Orvieto (10,8 milioni). La capogruppo, guidata dall'amministratore delegato Francesco Minotti, ha registrato un calo del margine di interesse a 54,3 milioni (61,9 milioni nel 2024) ma un balzo delle commissioni a 72,2 milioni (59,1 milioni l'anno precedente). Il margine di intermediazione cresce a 136,7 milioni (125,4 milioni) e crescono anche le spese amministrative a 99 milioni da 87,9 milioni nel 2024. La banca, in una nota, ricorda che prosegue nella sua mission di supporto all'economia e al Mezzogiorno con oltre 2,4 miliardi di erogazioni a imprese e famiglie, di cui 1,1 miliardi da parte di Mediocredito Centrale e 1,4 miliardi BdM Banca. A questi si aggiunge il contributo di 300 milioni di Cassa Orvieto non conteggiato in quanto 'attivita' in via di dismissione', in attesa del via libera della Bce-Banca d'Italia alla cessione a Banca del Fucino. Dalla nascita del gruppo, nel 2021, si aggiunge, sono stati superati i 12 miliardi di erogazioni di cui oltre il 65% destinato al Sud.

Ggz

(RADIOCOR) 09-02-26 16:21:18 (0456) 5 NNNN