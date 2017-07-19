Marr: acquisisce Bergel per 4,7 mln e rafforza presenza in Lombardia
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 gen - Marr ha sottoscritto con Ortofrutticola, societa' specializzata nella distribuzione di beverage, il closing per l'acquisizione di Bergel, societa' lombarda attiva nella distribuzione al foodservice di prodotti food and beverage. L'operazione prevede il pagamento di un corrispettivo di circa 4,7 milioni di euro per l'acquisto del 100% delle quote di Bergel.
Inoltre, e' stato siglato un accordo di fornitura, da Ortofrutticola a Marr, di prodotti della categoria beverage.
Con oltre 25 milioni di euro di vendite nel 2025, Bergel serve oltre 1.500 clienti situati per la quasi totalita' in Lombardia: l'operazione rafforza, dunque, la presenza del Gruppo Marr nella regione che, con una quota del 17%, e' la principale regione italiana per consumi alimentari fuori casa. Nell'ambito dell'operazione Bergel mantiene la disponibilita' per un periodo fino a sei mesi dell'immobile di Zanica (Bergamo) da cui attualmente sono svolte le attivita' operative in previsione di integrarle nel centro distributivo di Marr Lombardia in provincia di Bergamo.
com-Mar.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 20-01-26 14:56:45 (0456)FOOD 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Marr
|8,94
|-0,22
|15.30.39
|8,87
|8,96
|8,96